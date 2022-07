OVP denuncia la falta de información oficial sobre el impacto del COVID-19 en las cárceles - Runrun

Aseveran que las principales causas de muerte hasta ahora entre 2020 y 2021 fueron la desnutrición y la tuberculosis

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció que «la información oficial sobre casos de COVID-19 en las cárceles del país no ha sido compartida».

«Al parecer, Venezuela es el único país donde en las cárceles no llegó el COVID-19. No hay información oficial por parte del Estado», dijo. «Sabemos que sí han habido vacunaciones. No sabemos si se ha hecho el esquema completo o qué tipo de vacuna se suministró».

La directora del OVP destacó que desde el año 2020, durante la pandemia, las muertes dentro de los centros penitenciarios del país aumentó, pero no se especifican las condiciones de manera oficial y el observatorio «no está en las capacidades para corroborar la información».

«La capacidad instalada de los centros penitenciarios en el país es para 21.000 personas. Sin contar los calabozos policiales, existen alrededor de 32.000 privados de libertad», explicó.

«La comida no está llegando a los detenidos. El suministro de agua potable, aseo personal, ropa y comida recae en los familiares», agregó Girón.

La vocera del OVP remarcó que existe una vulnerabilidad al contagio por COVID-19 en las cárceles debido al aislamiento, la poca ventilación e higiene.

Desnutrición en las cárceles

El OVP identificó en su informe anual del 2021 que, de las 126 personas que murieron dentro de los centros penitenciarios, 96 mueren por desnutrición. La mayoría de las muertes son por tuberculosis.

Girón aseveró que el Estado destina un presupuesto para la alimentación de los centros penitenciarios, pero no hay registro a dónde se destina.

«El Estado tiene la responsabilidad de mantener saludables a esa población. Estamos hablando de derechos, no de privilegios», dijo.

En una entrevista a la plataforma VPItv, Girón destacó que las condiciones del sistema penitenciario en Venezuela son «graves y precarias», porque no existe un modelo que vele por la salud, espacio e higiene de los privados de libertad a lo largo del país.

«En vista de que la pirámide de penitenciaría está al revés: hay mayor cantidad de personas procesadas que las que están condenadas. Los problemas del sistema carcelario generan un riesgo mayor a esa población», dijo.

Solo las mujeres pueden visitar

Las medidas que ha tomado el Estado en las cárceles frente a la pandemia del COVID-19 ha sido restringir las visitas.

Pero el OVP constató que no se está cumpliendo los protocolos de bioseguridad en ninguna fase de las citas.

«En Venezuela, solo las mujeres pueden visitar a los privados de libertad. Eso es una violación de derechos, porque no se sabe si la persona solo tiene algún familiar como un padre o hermano. Además, la responsabilidad de brindar los servicios de agua y comida que mencioné anteriormente recae exclusivamente en ellas», explicó Girón.

La directora del Observatorio constató que el Estado no deja a la institución entrar a los centros penitenciarios para brindar acompañamiento y asesoría legal a los familiares de los reos.

«Todo esto pasa bajo la mirada del Estado y no hay ninguna reacción», dijo. «La situación para analizar es complicada, más cuando el Estado tiene el monopolio de la información», concluyó.