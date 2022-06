Migrantes venezolanos en México se cosieron los labios para exigir que los dejen transitar hacia EEUU - Runrun

Migrantes venezolanos se cosieron los labios a modo de protesta para exigir que los dejen transitar desde México hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con La Silla Rota, los migrantes permanecen en la Central de Autobuses de Monterrey, y exigen que se les permita partir hacia la frontera estadounidense.

Entre los migrantes que se cosieron labios se encuentra la venezolana Yorgeli Díaz, quien viajó junto a su hija. Esto lo hizo con ayuda de otra persona. Otras dos personas hicieron lo mismo.

Muchos de los migrantes, la mayoría venezolanos, compraron sus boletos hacia Acuña o Piedras Negras, Coahuila, y tras negarles el reembolso, comenzaron la protesta por la respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Todos caminaron por avenidas como Colón y Francisco I. Madero para arribar por la calle Zaragoza y 5 de Mayo a la plazoleta que está atrás de Palacio de Gobierno.

Una madre que salió desde Venezuela con su familia contó su travesía. Caminó por varios países, pero en México no pudieron seguir, por lo que llamó a las autoridades a que les permitan llegar a la frontera con EEUU, reseñó Telediario.

«Somos una familia de 15 que venimos caminando de caravana a caravana, no nos dejan seguir transitando hasta el norte y con niños se nos ha hecho muy complicado. Somos de Venezuela… cruzamos la montaña de Tapón de Daniel, llegamos a Panamá, Nicaragua hasta llegar a Tapachula, Chiapas, pero hasta aquí llegamos; recursos ya no tenemos, ya es lo que la gente pueda colaborar para darle de comer a los niños porque plata no tenemos», contó la mujer.