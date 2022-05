Boletín da como ganador en la FCU-UCV a Jesús Mendoza, dirigente de Fuerza Vecinal - Runrun

La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela publicó un boletín con los resultados parciales de los comicios estudiantiles del pasado 25 de mayo. Según estos datos, el dirigente juvenil de Fuerza Vecinal, Jesús Mendoza Morales, resultó vencedor de la contienda.

Morales obtuvo 2.988 votos y se impuso a Sebastián Horesok, de Primero Justicia, quien totalizó 2.902 votos.

La comisión llamó la atención sobre la actuación del representante estudiantil ante esa instancia, Roangel Ojeda, a quien señalan de haber perjudicado «notablemente el proceso» al poner en duda «el desempeño de las subcomisiones y de la propia Comisión Electoral y su personal».

— Comisión Electoral UCV (@ComisionElecUcv) May 30, 2022

También, denunciaron que el bachiller publicó un «boletín parcial con cifras distintas».

Ojeda había señalado el pasado 29 de mayo que actas provenientes de 16 escuelas habían presentado fallas como “falta de sello, inexistencia de testigos y testigos incompletos”.

Por eso, según alegaba, se había emitido un «boletín preliminar» de resultados que no incluía los resultados de dichas escuelas.

— Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 30, 2022

«Hoy la opción la U que soñamos ganó, y el llamado a que todos los factores políticos de la UCV reconozcan este triunfo», declaró ante los medios Mendoza tras conocer la publicación del boletín de la Comisión Electoral.

Señaló que vivieron «días duros» porque se pretendió, según su denuncia, vulnerar la voluntad del estudiantado.

«Días donde personas han querido que la corrupción encabece la UCV, y días donde partidos que se parecen más al PSUV que cualquier otra cosa han querido intervenir la UCV (…) A los dirigentes partidistas, que proclamaron a supuestos presidentes: la UCV no tiene Guaidós, en la UCV se vota y ganó una opción. Y esa opción la respetan los ucevistas, acá no deben venir partidos a reconocer o desconocer. Que los partidos se limiten a hacer el trabajo que no han hecho en 23 años y los autoproclamados, que reconozcan los resultados», sentenció Mendoza.