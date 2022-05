Retenida Piedad Córdoba en Honduras por 68.000 dólares que no declaró - Runrun

La senadora colombiana, cercana al chavismo, fue detenida en un aeropuerto de Honduras cuando se disponía a viajar a Panamá con casi 68.000 dólares ocultos en una maleta. Alegó que el dinero pertenecía a un empresario colombiano

«Bastantes fajos de dinero, la mayoría dólares y algunos lempiras (moneda de Honduras) y bolívares venezolanos fueron retenidos a Córdoba durante la diligencia en el aeropuerto de Comayagua», aseguró Noticias RCN

“Esa fue una plata que me pagó a mí una de las personas con las que yo trabajo, Mauricio Sánchez, quien puede corroborar que fue así. (…) A mí no me la cogieron, yo tenía la plata cuando iba a pagar la aduana”, dijo Córdoba a un medio colombiano

La senadora electa colombiana Piedad Córdoba fue retenida este miércoles en Honduras, con casi 68.000 dólares que no declaró en un aeropuerto de la región central del país centroamericano, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Córdoba, de 67 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, situado en el central departamento hondureño de Comayagua, según un escueto comunicado del INM.

La senadora «ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados», señaló la institución hondureña.

El dinero supuestamente «pertenece a un empresario colombiano (no identificado) que reside en la ciudad de Tegucigalpa (capital de Honduras), quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente», indicó el INM.

La senadora llevaba el dinero oculto en una maleta y fue requerida cuando pretendía tomar un vuelo comercial con destino a Panamá, según medios locales de prensa.

Córdoba y las divisas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La senadora llegó el pasado viernes a Honduras, donde supuestamente se reunió con autoridades del Gobierno que preside Xiomara Castro, líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Noticias RCN publicó imágenes del dinero que transportaba Piedad Córdoba y que fue detectado cuando pasó por uno de los puntos de control de rayos X del aeropuerto.

#Atención | Estas son las primeras imágenes de los más de 62.000 dólares que llevaba en efectivo y sin reportar la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba, quien fue requerida por las autoridades en Honduras. Más información en: https://t.co/P4rKSYyaMS pic.twitter.com/mDHq8rNq4F — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 26, 2022

#ÚltimoMinuto | La senadora Piedad Córdoba fue requerida en el Aeropuerto de Palmerola de Comayagua en Honduras, por transportar 62.770 dólares americanos en efectivo y no haberlos declarado previamente. pic.twitter.com/BwqVmzwHCD — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 26, 2022

De escándalo en escándalo

Córdoba, que ya había sido senadora entre 1994 y 2010, ha estado en el ojo del huracán luego de que en febrero se conociera, en una investigación de Noticias Caracol, una declaración ante la Fiscalía de Andrés Vásquez, exasesor de la congresista electa.

En ella, el hombre aseguró que hace unos 15 años la política «habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Íngrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran».

Según esa versión, Córdoba quería darle el mérito de la liberación de secuestrados al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, para que a su vez, este la «catapultara» a la Presidencia colombiana.

La senadora también ha sido acusada de tener vínculos con el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, Álex Saab, quien está detenido y con el que ella habría viajado y hecho negocios, como algunos sectores políticos denuncian.

Ministerio Público de Honduras investiga el caso

El expediente de Córdoba ya fue recibido por el Ministerio Público de Honduras, dijo a periodistas Carlos Morazán, uno de los portavoces de esa institución.

Agregó que el Ministerio Público tiene 48 horas para la investigación del caso y que hasta ahora no se puede afirmar que se trate de lavado de activos.

En principio se debe conocer la procedencia del dinero, subrayó.

El Gobierno de Honduras indicó el miércoles que Córdoba llegó al país el pasado domingo «para participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos, como ha sido difundido con fotografías y videos en medios de comunicación y redes sociales».

En un comunicado, la sede del Ejecutivo en Tegucigalpa precisó que Córdoba fue «retenida provisionalmente en el aeropuerto por portar dólares que, según su propia versión, eran propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa» y que la información del caso fue trasladada al Ministerio Público.

«El Gobierno de la República reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas de migración y extranjería», afirmó la Presidencia de Honduras.

Además, señaló que a la senadora colombiana electa se le respetarán todos sus derechos.

«Nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia», concluye la nota de la Presidencia de Honduras.

«No estoy retenida, es dinero de una asesoría»

En entrevista con el medio El Colombiano, Córdoba justificó la procedencia del efectivo que le retuvieron:

«Es dinero de una asesoría. (…) Yo misma fui la que saqué la plata para pagar el impuesto de salida, y en la aduana un muchacho ahí como muy sobrador dijo que había que contarla toda, y pues yo qué me iba a poner a discutir por eso. Nos vinimos a contar la plata, la contaron, pero a mí nadie me ha retenido, en lo absoluto, y yo no he tenido ningún problema con eso”, sostuvo Córdoba al medio.

En las mismas declaraciones, amplió que el dinero lo había recibido por un trabajo: “Esa fue una plata que me pagó a mí una de las personas con las que yo trabajo, Mauricio Sánchez, quien puede corroborar que fue así. (…) A mí no me la cogieron, yo tenía la plata cuando iba a pagar la aduana”, se defendió Córdoba desde Honduras.

Con información de EFE