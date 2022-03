Liberaron a Gustavo Cárdenas, uno de los cinco exdirectivos de Citgo detenidos en Venezuela - Runrun

También anunciaron la excarcelación de Jorge Alberto Fernández, un cubano estadounidense que había sido «injustamente detenido en el estado Táchira en febrero de 2021 y acusado de terrorista, simplemente por llevar consigo un dron»

Gustavo Adolfo Cárdenas, exdirectivo de Citgo, fue liberado este 8 de marzo tras cuatro años y cuatro meses preso en Venezuela por los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, confirmó a EFE una fuente estrechamente relacionada con el caso.

La fuente, que pidió la reserva de su identidad, indicó que, hasta el momento, se desconoce si liberarán a alguno de los otros cuatro exdirectivos de Citgo detenidos.

La liberación se da luego de que Nicolás Maduro confirmara que sostuvo una reunión con una delegación estadounidense de alto nivel, a la que transmitió su voluntad de «avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz», aunque no mencionó a los exdirectivos de Citgo.

Cárdenas es uno de los seis ejecutivos petroleros de Citgo arrestados en 2017 y condenados por cargos que el gobierno de EE. UU. dice que fueron fabricados.

Citando a «fuentes familiarizadas con el caso», la agencia de noticias Reuters reseñó la liberación de otro estadounidenses encarcelado. Se trata de un ciudadano «cubanoamericano detenido por cargos no relacionados».

No hubo información inmediata sobre el paradero de los detenidos liberados. Washington ha buscado la liberación de al menos nueve personas, entre las cuales están los llamados «Citgo 6», dos ex boinas verdes y un ex infante de marina de EE. UU.

La delegación estadounidense se reunió el domingo 6 de marzo con los detenidos en una prisión venezolana. El enviado de rehenes de EE. UU., Roger Carstens, era parte del grupo y se cree que se quedó para finalizar la liberación.

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó, vía Twitter, la excarcelación de Cárdenas.

AHORA! De manera extraoficial se conoce la liberación de unos de los detenidos por el caso conocido como #Citgo6. La liberación se dio hace pocos minutos, se desconoce el destino. — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) March 8, 2022

En otro tuit, también anunciaron la excarcelación de Jorge Alberto Fernández, un cubano estadounidense que había sido «injustamente detenido en el estado Táchira en febrero de 2021 y acusado de terrorista, simplemente por llevar consigo un dron».

#Atención

Confirmada la excarcelación de Jorge Alberto Fernández ciudadano cubano estadounidense, quien fue injustamente detenido en el estado Táchira en febrero de 2021 y acusado de terrorista, simplemente por llevar consigo un dron.#Libertad #Presospoliticos — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) March 9, 2022

El director de Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob, también confirmó vía Twitter la excarcelación de Cárdenas.

#8Mar 8:40PM Nos informan que en efecto, hasta ahora, uno de los ejecutivos de CITGO, Gustavo Cárdenas, habría sido excarcelado. Hasta esta hora sería el único. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) March 9, 2022

Con información de EFE y Reuters