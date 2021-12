Variante ómicron en Venezuela: expertos emiten sus recomendaciones - Runrun

Diferentes expertos dieron a conocer sus recomendaciones a la población venezolana tras conocerse la presencia de la variante ómicron en Venezuela.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, refirió en conversación con la emisora Onda que las mutaciones son normales en los virus y que el coronavirus lo seguirá haciendo «en la medida en la que le demos oportunidad como humanidad».

Recalcó que, antes de caer en pánico, es preciso recordar que las mascarillas siguen siendo efectivas en evitar contagios y que las vacunas también previenen hospitalizaciones y muertes.

Esto último, agregó, se comprobó con la variante delta, que es más contagiosa y que tiene la posibilidad de evitar la inmunidad de las vacunas y anteriores infecciones.

Por otra parte, indicó que hay un repunte de casos del coronavirus en la región andina y en el oriente del país.

Figuera comentó que es prematuro establecer un patrón sintomático, ya que la variante fue descubierta hace poco menos de un mes.

Sobre este punto, el infectólogo e internista venezolano David Forero precisó que no hay síntomas específicos para identificar esta variante, ni tampoco una prueba para conocer si usted se contagió con esta u otra mutación.

¡Confirmado!#VarianteOmicron circulando en #Venezuela.

Antes de que pregunten:

🤧 NO, no hay síntomas específicos para identificarla.

🧫 NO, no hay una prueba específica para saber si tiene esta variante.

Por favor, MANTENGA LA CALMA.

Simplemente cuidese y cuide a su familia.

— David A. Forero-Peña MD. (@DavidForeroMD) December 23, 2021