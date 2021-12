Salida del ciclo hiperinflacionario en 2022 no significa que se solucione el problema estructural - Runrun

En cuanto a las deudas que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, Oliveros recordó que los aliados tienen dos años sin darle crédito a Venezuela

El presidente de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, consideró que la salida del ciclo hiperinflacionario en el 2022 no significa que se solucione el problema estructural.

Durante una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio, Oliveros comentó: “El hecho más notorio de enero y febrero es que existe la posibilidad de salir del ciclo hiperinflacionario».

Además, señaló que, según las metras del Banco Nacional de Venezuela (BNC) y consultoras como Ecoanalítica, «si se cumplen doce meses consecutivos con una inflación por debajo de 50%, sería una salida formal de la hiperinflación, pero eso no significa que resolveremos el problema de la inflación, solo se saldría de la categoría de híper».

De acuerdo con el experto en economía, no se resolverán los problemas porque Venezuela seguirá «teniendo una inflación estructuralmente elevada que impide la recuperación de salarios y capacidad de ahorro para la mayoría de los venezolanos».

Crecimiento económico y sanciones

En cuanto al crecimiento económico en 2022 y las sanciones, vaticinó que el escenario de crecimiento base, en caso de que se mantengan las sanciones, «es que la economía crezca entre 5% y 7% en 2022″:

«Pero si se desmontan parcialmente sanciones, especialmente en temas ligados al petróleo y capacidad de comercialización, el crecimiento que nos da es de 10%, sí tiene incidencia importante», indicó.

Por otra parte, señaló que este “es un crecimiento focalizado en la actividad comercial, en sectores alrededor de ella, impulsado principalmente por importaciones y que tiene que ver con algunos segmentos de la población que ha mejorado su capacidad de compra, pero aún es débil y no se traduce en beneficios para la mayoría, tampoco toca la fibra de la industria o su capacidad de crecer”.

Tasa de cambio y deudas del gobierno

Con respecto al valor de la tasa de cambio para 2022, Olivero señaló: » el gobierno seguirá gastando en dólares y eso incide fuertemente en la tasa de cambio, algunos colegas piensan que no es sostenible, porque se van a acabar las reservas, aunque yo creo que no porque esos dólares no están saliendo de las reservas internacionales».

«El gobierno tiene capacidad de seguir vendiendo dólares y eso hace pensar que a lo mejor el año que viene los estimados de tasas de cambio sean sustancialmente diferente», explicó.

En cuanto a las deudas que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, recordó que los aliados tienen dos años sin darle crédito a Venezuela.

«Con China la deuda se acerca a 20 mil millones de dólares y con Rusia 10 mil millones de dólares, lo que han hecho es darle un período de gracia al gobierno de MAduro donde no estamos cancelando esa deuda, eso empezó incluso antes del gobierno. Me cuesta pensar que el gobierno esté dispuesto a incrementar esa deuda”, señaló.

*También puede leer: 10 escenarios probables para la economía venezolana en 2022