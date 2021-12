Cabello denunciará "en los próximos días" al rector del CNE Roberto Picón - Runrun

«Estamos recabando todas las declaraciones, todo lo que ha venido haciendo el dirigente de la oposición Picón, asalariado de Capriles, porque vamos a presentar una denuncia, seguramente en los próximos días lo haremos, con todo lo que este señor ha hecho desde su posición política», dijo en su programa semanal Con el Mazo Dando.

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció que denunciará «en los próximos días» al rector del Consejo Nacional Electoral Roberto Picón, por lo que «ha hecho desde su posición política».

«Estamos recabando todas las declaraciones, todo lo que ha venido haciendo el dirigente de la oposición Picón, asalariado de Capriles, porque vamos a presentar una denuncia, seguramente en los próximos días lo haremos, con todo lo que este señor ha hecho desde su posición política», dijo Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando.

Cabello consideró que Picón ha «violado su condición de rector del CNE», después de que discrepó en determinadas opiniones con la línea oficialista.

El pasado 24 de noviembre, Cabello también arremetió contra Picón, a quien calificó de “chismoso” por presuntamente facilitarle información a la jefa de la Misión de Observación Electoral de la UE, Isabel Santos, para su informe preliminar sobre las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

“Yo no crítico a nadie, esta cartelera es de usted (Isabel Santos), te incluyo, esta cartelera es de ustedes, yo lo que hago es leerla (…) Roberto Picón no es rector, bueno, es rector circunstancial y es un empleado de (Henrique) Capriles, por ahí está cuando tú (Picón) fuiste representante, a la señora (Isabel Santos) eso no le interesa. Sí es chismoso ese Picón”, señaló.

En ese momento también dijo: “Yo no sé qué va a hacer cuando Isabel Santos no esté en Venezuela (…) El propio alumno pajúo del colegio. ‘Maestra Isabel, mire, Diosdado me hizo tal cosa’. Si es gafo, a esta edad. Yo no sé qué vas a hacer cuando no esté Isabel. Te espero en el recreo, Piconcito”, enftizó.

El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) denunció la presencia de Cabello «en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos e, incluso, contra un rector del CNE» durante la campaña.

Para la MOE-UE, esa actitud «va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales».

#8Dic | Este miércoles Diosdado Cabello señaló que están “recabando” todas las declaraciones que ha realizado el rector del CNE, Roberto Picón y advirtió que presentarán una denuncia en su contra por abusar de su condición. pic.twitter.com/hmHjqJndkw — El Carabobeño (@el_carabobeno) December 9, 2021

Con información de EFE y TalCual