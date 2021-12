Guaidó insta a darle utilidad a la Carta Interamericana de DDHH contra gobiernos como el de Maduro - Runrun

Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, pidió este martes, 7 de diciembre, darle utilidad a la Carta Interamericana de DDHH contra gobiernos como el de Nicolás Maduro.

A través de la cuenta de Twitter de la Alianza de Democracias, se compartió un video en donde Guaidó recordó la responsabilidad que tienen los países democráticos y las empresas en el ámbito global y social para contrarrestar a las dictaduras.

“Llamar la atención no solamente desde los grandes países democráticos, también desde los ciudadanos que debemos organizarnos mucho mejor para hacer contrapeso a las dictaduras y buscar apoyo de aliados», expresó Guaidó.

Asimismo, dijo que existe una responsabilidad global y social de empresas financieras de comunicación a los ciudadanos.

A juicio de Guaidó, hay que llamar la atención sobre casos como el de Venezuela y recomendó la aplicación de instrumentos que permitan hacerle frente a regímenes tiránicos: «La Carta Interamericana de los Derechos Humanos, su función, su utilidad, hoy que vemos a una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, hay que darle utilidad, la carta no es el problema, el problema es qué utilidad le damos los países democráticos y los ciudadanos a su ejecución«.

At #CDS2021, Venezuela's @jguaido argued, “It's time to call the attention of not only the big democratic countries in counterbalancing dictatorships. Also businesses have a global and social responsibility" #7daysofdemocracy #Summit4democracy #DefendDemocracy #Summitfordemocracy pic.twitter.com/9pLrj8cifv

