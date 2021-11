Detenciones, allanamientos y robos oscurecen jornadas tras el #21Nov - Runrun

Opositores denunciaron la aprehensión de un alcalde electo en Mérida. La juramentación de la alcaldesa en Guárico fue blanco de intervención por parte de agentes de la Dgcim

Al menos cinco alcaldías que pasaron del oficialismo a la oposición fueron desvalijadas por grupos afectos al chavismo

A casi una semana de los comicios, Barinas sigue sin gobernador oficial

@franzambranor

“No estamos en las condiciones de 2015, tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta…a nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen…alcalde que viole la ley, va preso, no hay que allanar la inmunidad de ningún tipo, va preso y va preso, no digan que no se los dije”, advirtió este miércoles 24 de noviembre a los miembros de la oposición, Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa transmitido por Venezolana de Televisión, “Con el Mazo Dando”.

Tan solo 3 días después de la elección, ya Diosdado Cabello amenazó con cárcel a alcaldes opositores https://t.co/C5VwrpCvip pic.twitter.com/j4rgZCNiPz — Monitoreamos (@monitoreamos) November 25, 2021

A cinco días de haberse efectuado los comicios para escoger gobernadores, alcaldes y concejales en Venezuela, ya se han registrado varios incidentes que manchan la jornada organizada por el Consejo Nacional Electoral.

Este jueves 25, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron sin orden de allanamiento a la toma de posesión de la alcaldesa Sulme Ávila, miembro de la Alianza Democrática, en el municipio Juan Germán Roscio de San Juan de los Morros en el estado Guárico.

Según reportes de Unión Radio en la entidad, los uniformados buscaban a la jueza encargada de juramentar a Ávila, ante la negativa del Concejo Municipal para hacerlo. El artículo 97 de la Constitución Nacional reza que un tribunal puede juramentar a un funcionario público si el Concejo Municipal se niega.

Los agentes del Dgcim detuvieron por horas y posteriormente liberaron a la encargada del protocolo en el acto.

Vean el momento cuando funcionarios de la DGCIM

se llevaron presa ilegalmente a la chica del protocolo en el acto de juramentación de la alcaldesa de San Juan de Los Morros, Sulme Ávila. Vía @victormovil pic.twitter.com/CXhraqiIP8 — Radio Caracas Radio (@RCR750) November 26, 2021

Un día después, el partido Acción Democrática denunció a través de su cuenta de Twitter que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al alcalde del municipio Arzobispo Chacón en el estado Mérida, Omar Fernández.

A Fernández supuestamente lo acusan de haber dirigido ataques contra emisoras comunitarias vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

#URGENTE Denunciamos que Omar Fernández, alcalde electo del municipio Arzobispo Chacón – Mérida, ha sido detenido arbitrariamente por el Sebin en Canagua, en horas de la mañana. ¡Exigimos su libertad y respeto a la voluntad de los merideños que lo eligieron con su voto el 21N! https://t.co/58yzQHIbdT — Acción Democrática (@ADemocratica) November 26, 2021

No obstante, el propio Fernández había denunciado a través de un video y horas antes de su detención que la gestión saliente estaba sustrayendo medicinas de un Barrio Adentro.

«Nos quitaron los vehículos y el transporte de diferentes aldeas y comunidades. Nos dijeron que había una unidad que iba a servir de ambulancia, fueron y sacaron el carro y se lo llevaron, irrespetando el acuerdo que había con comisión de enlace y que quedó en acta (…) Tengo que defender y evitar que las medicinas se desvíen a otro sitio», denunciaba Fernández en el audiovisual.

CONTINUAN LOS SAQUEOS DEL REGIMEN

¿QUE ESPERABAN?#26Nov Omar Fernández alcalde del Mcipio Arzobispo Hoy detenido por el Sebin denuncio ayer q funcionarios de la gestión chavista saliente pretendieron “saquear” el despacho llevándose un cargamento de medicinas pic.twitter.com/kgmy3CnuOL — Sol Rojas (@sol651) November 26, 2021

"No contentos con hacer un proceso electoral con engaño, también cuando se obtiene la victoria saquean las alcaldías y se llevan detenido al alcalde Omar Fernández", denunció @LawrenceACastro sobre situación en Mérida https://t.co/Nfn1ThbbXM pic.twitter.com/rC4FJcLB1i — Monitoreamos (@monitoreamos) November 26, 2021

En el estado Zulia, entidad donde se impuso en la gobernación el opositor Manuel Rosales, Andrea Zuluaga, directora de la emisora Azulita Comunitaria 107.3 FM, denunció que esta fue atacada por el gobierno recién electo. “Las emisoras comunitarias nos hemos visto afectadas cuando la derecha toma el poder. Muestran rápidamente su cara fascista”, argumentó.

El fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, designó a fiscales para investigar los presuntos hechos de violencia en emisoras comunitarias de al menos cinco municipios de la nación.

1) #DESIGNADOS Fiscal 15 d Barinas y Fiscal 16 d Mérida para investigar d oficio los asaltos -por vía d turbas violentas- d emisoras #comunitarias del Municipio Zamora/Barinas, además d los Municipios Arzobizpo Chacón y Andrés Bello/ Mérida… los agresores causaron graves daños — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 25, 2021

Por otra parte, Luis Eduardo Aguilar, quien fue electo el pasado 21N como presidente del Concejo Municipal en Baruta estado Miranda, denunció que los puntos de vacunación contra el coronavirus fueron retirados luego que cesara en sus funciones la anterior presidente, Georgette Topalián.

“Es importante que este tema no sea politizado para que sigan beneficiando una buena cantidad de baruteños”, dijo Aguilar en un programa de televisión. Horas después de la, denuncia Topalián negó que se hubiesen cancelado las jornadas de inmunización.

Denuncias de robos en alcaldías

Al menos en cuatro estados del país se han generado hechos irregulares luego de que algunas alcaldías pasaran de manos oficialistas a opositoras.

El pasado 22 de noviembre el alcalde electo de la MUD, Gustavo Fernández, dijo que grupos ligados al chavismo se llevaron aires acondicionados, neveras y bolsas de comida de la sede de la alcaldía de San Francisco en Zulia.

#22Nov #Zulia #EleccionesVe @Leandromdf: Difunden vídeos del presunto saqueo de la alcaldía de San Francisco en Zulia. En el vídeo se muestra a dos motorizados uniformados escoltando una camioneta con artefactos eléctricos del ayuntamiento sureño pic.twitter.com/nsBR36mSmf — Reporte Ya (@ReporteYa) November 23, 2021

Igualmente, el equipo del alcalde escogido en el municipio Zamora del estado Miranda Raziel Rodríguez, denunció la sustracción del inmobiliario por parte de gente afecta al saliente Hugo Martínez del Psuv.

Coromoto Lugo, alcalde electo del municipio El Callao en el estado Bolívar, dijo que la sede de esta fue desvalijada luego que perdiera el chavismo. «Está totalmente desmantelada e inoperante. Ya hemos hecho las inspecciones de rigor y nos hemos conseguido con un verdadero desastre. No hay nada”, señaló en una entrevista por radio.

Asimismo habitantes de los municipios Uracoa y Bolívar en Monagas señalaron que grupos afectos al chavismo cargaron con equipos eléctricos y material inmobiliario luego que perdieran en ambas jurisdicciones.

Un sistema automatizado que tarda en anunciar resultados

Un día después de cerrar las mesas de votaciones y de que el CNE anunciara como virtual ganador en Barinas a Argenis Chávez, el rector Roberto Picón, expresó que “había dos o tres gobernaciones que pudiesen tener resultados distintos”, refiriéndose justamente a esa entidad y a Barinas.

Apenas el pasado martes 23, el CNE adjudicó la gobernación apureña al candidato del PSUV, Eduardo Piñate, quien según cifras del ente electoral obtuvo el 44,2% de los votos sobre un 41,9% del candidato opositor, Luis Lippa, el cual no reconoció la derrota y además esgrimió irregularidades en el proceso.

En Barinas, el CNE sigue sin pronunciar oficialmente al representante del oficialismo Argenis Chávez, quien se atribuye la victoria, mientras que la ficha de la oposición, Freddy Superlano, también se adjudica el triunfo.

En un primer boletín, el rector principal del CNE, Pedro Calzadilla, informó que con el 90% de los datos transmitidos, Chávez había recabado un total de 93.097 votos, en tanto Superlano lo secundaba con 92.424.