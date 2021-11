GuachimánElectoral | Ciudadanos denunciaron restricciones para votar por su vestimenta - Runrun

@valentagil

Según denuncias en redes sociales, a los electores no se les permite la entrada a los centros electorales este 21 de noviembre si usan shorts, franelillas, sandalias o gorras. La misma situación se repitió el pasado 10 de octubre, durante el simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las personas tienen derecho a votar en shorts o franelillas y el CNE debería garantizar que eso sea así. Los milicos sólo deben estar para resguardar, no para mandar o limitar el derecho al sufragio.

Fui a participar en el simulacro y resulta que no puedo ir con gorra que para mí es una protección al igual que el tapa boca guantes ya que el virus no se a marchado y está en aumento y me dice una miliciano tiene que quitarse la gorra será que eso está establecido en la ley 🧐

— edith mendez (@edithmendez1969) October 10, 2021