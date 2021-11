Jefa de Misión de Observación de la UE descarta responder a los ataques de Cabello - Runrun

El chavista ha dicho que la Misión ya tiene un informe elaborado, por lo que ha pedido a los simpatizantes del chavismo no confiar en ningún documento emanado de «los enemigos de la patria», como calificó a los observadores internacionales

La jefa de la Misión de Observación de la UE, Isabel Santos, se refirió a los cuestionamientos de Diosdado Cabello a la labor de la Misión en el país a propósito de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

“Esa es la opinión del señor Diosdado Cabello. No me cabe comentar su opinión. No soy comentadora política, solo estoy aquí como observadora y no voy a comentar lo que ha dicho”, expresó Santos, quien afirmó que, para elaborar su informe, “observarán hasta el final”.

Cabello ha dicho que la Misión ya tiene un informe elaborado, por lo que ha pedido a los simpatizantes del chavismo no confiar en ningún documento emanado de «los enemigos de la patria», como calificó a los observadores internacionales.