GuachimánElectoral | CNE vigilará redes y sitios web de los candidatos por normas de campaña - Runrun

El directorio del Poder Electoral divulgó el contenido del reglamento que consta de 12 artículos y que define el tiempo de la campaña y las reglas que deben seguir los candidatos para su propaganda

Dayimar Ayala Altuve

Por primera vez en un reglamento de campaña y propaganda electoral el CNE establece que pondrá ojo a las redes sociales y sitios web de los candidatos, según detalla en Normativa Específica sobre Campaña y Propaganda Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2021, que publicó este martes en su cuenta Twitter.

El directorio del Poder Electoral aprobó las reglas en las que se define que el tiempo de campaña será desde el 28 de octubre a las 6 de la mañana y finalizará el 18 de noviembre a las 12 de la medianoche. Esta fecha estaba establecida así desde el cronograma electoral.

Los candidatos dispondrán de tres minutos diarios en televisión, no acumulables, tanto para la señal de televisión abierta, como por suscripción. En radio, podrán contratar un tiempo máximo de cuatro minutos, por prestador de servicios, igualmente no acumulables.

Pero lo más novedoso y distintivo de esta normativa es que el CNE pedirá a los candidatos, partidos y organizaciones que suministren los datos de sus redes sociales y de páginas web, en el caso que las tengan.

No hay mayor detalle en la normativa sobre cómo será el seguimiento a estas plataformas, ya que en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que no está actualizada a la era de redes sociales, no aparece ningún apartado sobre redes sociales. Lo que sí determina el reglamento publicado este martes, 19 de octubre, es que los datos y la fecha para este registro serán notificados en el portal web del CNE.

Sobre la precampaña

Ninguna de las normativas electorales establece que existe un tiempo de precampaña, solo contempla el lapso que el CNE determina para propaganda y campaña. Sin embargo, tanto candidatos como partidos políticos adelantan desde hace más de dos meses actividades de calle y de oferta electoral. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro anunció que el 7 de octubre daban inicio oficial a la precampaña.

El lapso de campaña es de 22 días.