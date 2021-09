"Desesperado por legitimidad y sale trasquilado": los incómodos momentos que vivió Maduro en cumbre del Celac - Runrun

Maduro fue objeto de los reclamos frontales de los presidentes de Paraguay y Uruguay.

La Cancillería de Colombia también rechazó su presencia en la reunión

Nicolás Maduro acudió este fin de semana a la VI Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en México, el país que acoge el diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana.

Maduro no salía del país desde el año 2018. En marzo de 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de $15.000.000 por información que lleve a su captura.

“Maduro ayudó a administrar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (FARC)”, se lee en el anuncio oficial del Departamento de Estado que aún está vigente.

Pese al supuesto riesgo que implicaría salir del país, Maduro difundió videos en los que lucía muy sonriente.

Primero, cuando aterrizaba en México junto a su esposa Cilia Flores. Luego, mientras conducía un auto rumbo al Palacio Nacional de ese país, sede de la plenaria de la Celac.

«Traemos la verdad de Venezuela, de Bolívar, la verdad de Chávez», expresaba en uno de los materiales.

¡Aterrizando en México! Con las propuestas que haremos en la Plenaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Venimos con la verdad de Venezuela, Bolívar, Chávez y los Libertadores. La Unión está por encima de las diferencias. ¡Por la unión todo, sin ella nada! pic.twitter.com/GpW2fECmUk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 18, 2021

Desde muy temprano nos dirigimos al Palacio Nacional de México para asistir a la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Hermoso El Zócalo y sus alrededores, llenos del colorido y de cultura, con motivo de la independencia mexicana. ¡Pendientes! pic.twitter.com/jG0qnFKc8a — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 18, 2021

Aunque el viaje de Maduro al exterior representa un punto a su favor tras años de aislamiento de la comunidad internacional, su presencia generó rechazo en varios de los gobiernos asistentes.

A continuación, un repaso por los momentos incómodos que vivió Maduro en la reunión en la que buscaba bañarse de legitimidad.

Presidente de Paraguay no lo reconoce y se lo dice de frente

El episodio de mayor incomodidad que le tocó experimentar a Maduro fue la intervención del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

Sin tapujos y frontalmente, el mandatario ratificó en su alocución que no reconocía al gobierno del dirigente chavista.

«Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. La legitimidad democrática se va construyendo día a día, honrándola con nuestro actuar. No inmiscuyéndose en otros poderes, no manipulando la justicia. Yo quiero esto para toda la región. No hay otro camino que no sea la democracia», expresó el gobernante apenas tomó la palabra.

El comentario descoló a Maduro, quien enseguida ripostó: «ni del mío con el tuyo, abusador».

Maduro, desesperado por legitimidad en la CELAC y sale trasquilado: no tiene ni tendrá reconocimiento. Por lo que luchamos en Venezuela es lo mismo por lo que debemos apoyar a Cuba y Nicaragua: elecciones libres y justas, respeto a los DDHH, libre prensa y democracia. https://t.co/BPp2ikZP26 — Juan Guaidó (@jguaido) September 18, 2021

Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, opinó que acciones como esta demuestran que Maduro salió con las tablas en la cabeza de la cita.

«Maduro, desesperado por legitimidad en la Celac y sale trasquilado: no tiene ni tendrá reconocimiento», opinó, tras compartir el video de lo que dijo en la cumbre el presidente paraguayo.

El duro reclamo de Colombia

El Gobierno de Colombia, a través de un comunicado de su Cancillería, rechazó la presidencia de Nicolás Maduro en la cita de estados latinoamericanos.

En el texto, recordaron que desconocieron el «poder de facto que ejerce Nicolás Maduro en Venezuela», ya que surgió como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018.

Colombia resaltó que estos comicios estuvieron «viciados» por la ausencia de garantías a la oposición «y por el fraude».

«El régimen de Nicolás Maduro se ha apartado de los principios democráticos, el respeto de las libertades ciudadanas y observancia de los derechos humanos a sus ciudadanos, desconociendo además, la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el pueblo venezolano. Colombia, fiel a su tradición democrática y convencido de la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, no puede mantenerse en silencio ante las arbitrariedades y excesos de una dictadura en el continente en pleno siglo XXI», añadieron en el texto.

Consideraron además que la región «no puede tolerar la existencia de regímenes autocráticos en territorios vecinos que pueden llegar incluso a amenazar la soberanía territorial, por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado».

«Vemos gravemente y con preocupación lo que ocurre en Venezuela»

A Maduro también le incomodó el contundente comentario del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien incluyó a Venezuela en la lista de países sin democracia plena.

«Participar en este foro no significa ser complaciente, señor presidente, y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena; cuando no se respeta la separación de poderes; cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas; cuando se encarcelan opositores; cuando no se respetan los derechos humanos; nosotros, con esta voz tranquila, pero firme, debemos decir que vemos gravemente y con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela», sentenció en su discurso LaCalle Pou.

Lacalle Pou en la CELAC: “Participar de este foro no significa ser complaciente, nosotros vemos con grave preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela” https://t.co/nl3LPUQF7X pic.twitter.com/LtOy0EvLqg — Infobae América (@infobaeamerica) September 18, 2021

«Construir un futuro en libertad y democracia»

Aunque su discurso no fue frontalmente contra Venezuela, la alocución del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se centró en exigir libertad para los ciudadanos y ejercicios de democracias «plenas, donde existan elecciones transparentes».

«Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, pronunció el mandatario de Ecuador, quien estaba sentado junto al mandatario cubano Díaz-Canel.

🇪🇨🇻🇪🇨🇺 | El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso apuntó contra la dictadura chavista y cubana, y pidió una "plena democracia en libertad con elecciones transparentes" en todos los países de América Latina.pic.twitter.com/ryWbWx7c1i — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 18, 2021

«Pongan la fecha para un debate sobre democracia»

Maduro tomó la palabra después de Lacalle, momento que aprovechó para retarlo, tanto a él como al presidente de Paraguay, a fijar «la fecha y el lugar para un debate» sobre la democracia.

«Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como quieran», expresó en tono airado.