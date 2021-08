La polémica que desató la propuesta de crear un comando contra “bandas de migrantes” en Bogotá - Runrun

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la creación de un comando de este tipo es competencia exclusiva del Gobierno Nacional

La Alcaldía de Bogotá, Colombia, propuso el miércoles 18 de agosto la creación de un comando de operaciones para enfrentar estructuras criminales que involucren migrantes.

Tras una reunión con el Consejo de Seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó: «Las estructuras criminales de población migrante que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad están operando con un altísimo nivel de violencia».

Durante su declaración, López aludió a los homicidios de dos policías metropolitanos, que, según dijo, fueron perpetrados «por miembros de estas estructuras criminales».

En ese sentido, la alcaldesa estimó que se necesita identificar a toda la población migrante que vive en la ciudad y precisó que ya lo habían hecho con 70 %.

Asimismo, comentó que, en el mes de septiembre, iniciará el pre-registro virtual y la identificación biométrica y luego se procederá «con la expedición del registro migratorio».

«Los criminales no van a venir a registrarse, pero una vez tengamos esa identificación cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra Policía y que esté sin identificar, vamos a hacer forzosamente su identificación», dijo la alcaldesa.

López agregó: «400.000 ciudadanos venezolanos estarán identificados biométricamente este año 2021 y quienes cometan delitos. pero no estén identificados. se expulsaran del país o se judicializará ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló.

Defensoría del Pueblo de Colombia rechaza la estigmatización

A través de un hilo publicado en Twitter, la Defensoría del Pueblo de Colombia afirmó que estigmatizar a la población venezolana o cualquier otra, «exacerba la xenofobia».

«Rechazamos anuncio de crear comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de «criminales de población migrante», agrega el hilo de la Defensoría.

En ese sentido, el defensor Carlos Camargo hizo un llamado a las autoridades locales para «tomar medidas que prevengan la discriminación en contra de la población migrante».

«De manera general, los gobiernos deben luchar contra la criminalidad sin hacer una distinción relacionada con su origen», añadió Camargo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia considera que «toda acción dirigida a mitigar la inseguridad debe partir de una comprensión de la misma, y debe estar dirigida contra los actos de delincuencia sin ningún criterio de discriminación».

«Resulta contrario a todos los tratados de derechos humanos y al artículo 13 de nuestra Constitución crear comandos antidelincuencia basados en la etnia, el color de la piel o el género, tampoco puede resultar admisible crear comandos específicamente contra migrantes», añade la Defensoría.

Gobierno desautoriza creación de los comandos

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, afirmó que la creación de estos comandos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente.

«En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes», explicó Espinosa.

Además, aseguró que la posición del gobierno colombiano en cuanto a los casos de criminalidad seguirá siendo la no deportación.

“Una persona que comete un delito es alguien que debe ser objeto de judicializacion”, dijo Espinosa.

Por otra parte, el director de Migración Colombia aseguró en asuntos migratorios se ha avanzado en procesos de identificación de presuntos responsables.

Claudia López se queja luego de que revirtieron su medida

A través de Twitter, López publicó un video donde expresó que acepta pero no comparte la decisión del gobierno y Migración Colombia sobre no crear un comando de operaciones contra bandas de migrantes.

«Hay mucha gente que entra de manera ilegal a hacer cosas indebidas en nuestra ciudad. Cuando los capturamos y no tenemos la información de cuál es su identidad, no podemos presentársela al fiscal ni al juez y termina quedando libre por simple falta de información, generando impunidad y mayor inseguridad», dijo.

Según Claudia López, lo que ella esperaba es que se pudiera hacer un patrullaje conjunto entre la Policía y Migración Colombia para que, cuando se identificaran a estas personas que entran de forma ilegal «a hacer cosas criminales», pudieran realizar una «identificación forzosa», para tener el nombre, el delito que cometió y la prueba para ser judicializado.

«Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad. No es la nacionalidad la que explica el delito, sino la impunidad, porque no se puede identificar y judicializar a cualquier persona que cometa un delito», agregó.

CIDH preocupada por la estigmatización

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación sobre el anuncio de la creación de un comando de operaciones conjuntas para combatir los grupos criminales en Bogotá.

A través de Twitter, la comisión expresó: «La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a #PersonasMigrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados».

En ese sentido, urgen a las autoridades colombianas a que se adopten medidas para «prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria».

