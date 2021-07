Cepaz reporta que junio fue el mes con más femicidios consumados en Venezuela en lo que va de 2021 - Runrun

En promedio, cada 20 horas se intentó una acción femicida en el país

Junio es el mes con más femicidios consumados en lo que va de 2021

El balance del primer semestre de 2021 del Centro de Jusitica y Paz (Cepaz) sobre femicidios en Venezuela no es positivo. De acuerdo con el monitoreo de esta organización se han consumado 125 crímenes de esta naturaleza hasta junio de 2021 y 34 niños han quedado huérfanos por esta causa.

El documento precisa además que se reportaron 23 femicidios en grado de frustración dentro del país y que, en promedio, cada 20 horas se intentó una acción femicida.

También, se han consumado 49 femicidios contra venezolanas en el exterior y 34 niños quedaron niños huérfanos como consecuencia de estos actos.

Cepaz expica que el monitoreo es un esfuerzo de documentación que hace la sociedad civil para dimensionar lo que ocurre en el país, ya que desde el año 2016, en el país «no existen datos oficiales que permitan establecer tasas reales de femicidios».

📢 En Venezuela desde el año 2016 no existen datos oficiales que permitan establecer tasas reales de femicidios La sociedad civil hace un esfuerzo de documentación tratando de dimensionar lo que realmente sucede en nuestro país #NiUnaMenosVzla pic.twitter.com/gZKUgYGtOe — Cepaz (@_CEPAZ) July 23, 2021

Ausencia de Estado

El Cepaz sostiene con preocupación que la tendencia como país sigue siendo acudir estrictamente a los tipos penales de género o las circunstancias agravantes de la violencia contra la mujer para aumentar la cuantía de las sancione.

Advierten que, en la práctica, esto contribuye a «perpetuar la violencia sistémica», puesto que facilita enarbolar una lucha que no ha sido tal.

«El Estado se limita a dictar leyes ejemplares de carácter orgánico que no ejecuta en rigor (porque puede o porque no quiere), y además, no adopta políticas públicas desde la perspectiva de género orientadas a remover –transversalmente- la desigualdad en las distintas áreas de su competencia. Tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que en pureza de conciencia no ofrece garantías reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, no tiene un sistema de atención efectivo, y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres», señalan.

Junio, mes con más femicidios consumados del año

En su informe semestral, el Cepaz también reportó que en el mes de junio de 2021 se totalizaron 26 femicidios consumados y dos frustrados. Es el mes en el que más mujeres han sido asesinadas del año 2021.

Según estos datos, en promedio, hubo una acción femicida cada 26 horas y seis niños quedaron huérfanos a raíz de estas acciones.

El 26,9% de los femicidios que registró Cepaz durante junio ocurrieron en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en el Distrito Capital.

Casi la mitad de las víctimas de femicidio en este periodo (46%) tenían edades entre los 19 y 36 años.

Otro dato relevante es que la impunidad en el país se pone nuevamente en relieve en estos casos: 53,8% de los agresores está en fuga.

Asimismo, el Cepaz concluyó que, en 23,1% de los casos de femicidios consumados en junio, había vínculos de parejas y exparejas, mientras que no se estableció vínculo alguno entre víctima y ofensor en 19,2% de los casos.

La motivación más común para cometer estos crímenes fue una «escena de celos o alegato de infidelidad humana» (en 23,1% de los casos). 11,5% registra un ataque o agresión sexual. Con igual porcentaje (7,7%) se registras como motivación «venganza de organizaciones criminales» y «víctimas que habían decidido separarse» de sus agresores.

En lo que respecta al ámbito de ocurrencia de los femicidios consumados en el mes de junio, se indica que 34,6% de los crímenes ocurrió en la casa de la mujer o en la que compartía con su agresor. Otro 34,6% sucedió en un lugar desolado o apartado, mientras que 19,2% de los casos sucedió en plena calle.

Cepaz, CEM y Fundamujer orientan a las víctimas

A través de su cuenta en Twitter, el Cepaz invita constantemente a las mujeres víctimas de violencia a recibir atención psicolegal en líneas telefónicas habilitadas para tal fin.

Del mismo modo, ponen a disposición el correo fundamujervenezuela@gmail.com.

«Da el primer paso, si estás siendo víctima de violencia, contáctanos», se lee en una de las publicaciones.

📞 Da el primer paso Si estás siendo víctima de violencia contáctanos Nuestras líneas están disponibles para atenderte Desde la alianza Cepaz, @ucv_cem y @Ofefundamujer te ofrecemos asesoría psicolegal gratuita pic.twitter.com/xSt61PzVXV — Cepaz (@_CEPAZ) July 24, 2021