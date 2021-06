ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #28Jun - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 181.282.922 infectados y 3.926.241 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

OMS reiteró su oposición a los pasaportes covid por limitar la capacidad de viajar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró su oposición a los «pasaportes covid», que en la práctica limitan la posibilidad de viajar a los no vacunados, y añadió que esta medida no debería ponerse en práctica si las vacunas no están aún disponibles para una gran parte de la población global. “Imponer este requisito supone una doble desigualdad, ya que individuos de países sin acceso a las vacunas encima tendrían dificultades para viajar”, señaló en rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan. EFE

Advierten que la variante del coronavirus Lambda, detectada en Sudamérica, podría ser de “preocupación” mundial

La variante del coronavirus Lambda, que antes fue llamada “andina” desde que se la detectó en Perú en el verano pasado, podría llegar a ser de “preocupación” mundial, según advierten científicos de Brasil en un nuevo estudio. Lambda ya está presente en 30 países, y había sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud el 15 de junio como “de interés” por el aumento de su frecuencia en los casos de pacientes con COVID-19 desde febrero pasado. Pero un estudio realizado en Porto Alegre, Brasil, advirtió que la variante Lambda tiene el potencial de ser una variante de preocupación. Infobae

AstraZeneca comienza ensayo clínico de vacuna contra la variante sudafricana

La farmacéutica AstraZeneca anunció este domingo que ha comenzado un estudio clínico de fase II/III para evaluar la seguridad y la respuesta inmune que genera una nueva versión de su vacuna contra el coronavirus adaptada a la variante beta, identificada por primera vez en Sudáfrica (B.1.351). La multinacional británicosueca informó en un comunicado que hoy recibieron la primera dosis de esa nueva vacuna, denominada AZD2816, los primeros participantes en un estudio para el que se reclutarán aproximadamente 2.250 adultos en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y Polonia. EFE

Italia eliminó la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos

Italia eliminó este lunes la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, un día en el que, además, todas las regiones del país pasan a estar catalogadas como «zona blanca», la de menor riesgo epidemiológico y con la única restricción de llevar mascarilla en espacios cerrados. «Hoy es un buen día porque todo nuestro país se puede permitir un poco más de libertad, pero tenemos que continuar por el camino de la prudencia y la cautela porque no hemos ganado la batalla todavía; el virus aún circula de manera significativa», dijo el ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza. EFE

Un estudio señaló que las vacunas de Pfizer y Moderna podrían generar una inmunidad de largo plazo

Un estudio científico reportó este lunes que las vacunas de Pfizer y Moderna desencadenan una reacción inmunológica que puede proteger durante años contra el COVID-19, lo que postergaría la necesidad de recibir dosis de refuerzo. Infobae

Trinidad y Tobago abrirá sus fronteras el 17 de julio para vacunados

El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este domingo una reapertura de sus fronteras el próximo 17 de julio, pero advirtió que los extranjeros que no estén vacunados no podrán entrar en el país caribeño. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, informó en un mensaje al país de la reapertura del Aeropuerto Internacional de Piarco a los vuelos internacionales, aunque matizó que quienes quieran entrar al territorio caribeño deberán estar vacunados. EFE