Juan Guaidó: Si no logramos un acuerdo, las sanciones van a seguir - Runrun

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, advirtió este miércoles, 16 de junio, que si no se alcanza un acuerdo político las sanciones se mantendrán.

Durante una entrevista ofrecida a Radio Caracas Radio, Guaidó consideró que el Acuerdo de Salvación Nacional “se traduce en confianza para el país”.

Asimismo, dijo que este acuerdo permitiría una inversión internacional, generar empleo, poder elegir un nuevo presidente, dar solución a la crisis, liberación de presos políticos, entre otros.

“¿Qué pasa si no llegamos al término? Yo no tengo duda que el régimen quiera una negociación pero Venezuela no necesita otra negociación fallida. Venezuela necesita un Acuerdo”, enfatizó.