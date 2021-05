Guaidó: Construir un acuerdo depende de los venezolanos, no de la buena fe del régimen - Runrun

El presidente encargado aseveró que es el momento de la unidad y de dejar las divisiones a un lado

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó aseguró que lograr un acuerdo en el país depende los venezolanos y no de la “buena fe del régimen”.

En un recorrido por el casco central del municipio Baruta, en Caracas, para promover el acuerdo de salvación nacional, Guaidó agregó que es momento de dejar la división y de darle paso a la unidad.

“Salvemos a Venezuela todos juntos de una vez por todas, ya basta de mezquindades, ya basta de división, es momento de unidad, de la unión de todos los sectores. Construir un Acuerdo de Salvación Nacional hoy depende de los venezolanos, no de la buena fe de una dictadura, no estamos contando con eso; estamos contando con la fuerza de nuestra gente”, señaló.

Igualmente afirmó que la mayoría de los que quieren un cambio, se ha construido con el trabajo de millones y que la esperanza y la fe están puestas en los “venezolanos que no se rinden”.

“No queremos ver sufrir a nuestra gente. ¿Ustedes creen que es justo ver a una abuela cruzando un río a miles de kilómetros de su familia, de sus nietos,? No, no lo es. Aquí no estamos mendigando nada, los derechos se exigen y se defienden. Aquí estamos exigiendo derechos, no pidiendo favores”, expresó.

Con información de Asamblea Nacional