Fedenaga insiste en la necesidad de un "diálogo fecundo" para solucionar los problemas del sector - Runrun

Sobre la situación del sector ganadero, Armando Chacín afirmó que que continúa la “parálisis técnica” producto de la profunda escasez del diésel

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, insistió este miércoles, 26 de mayo en la necesidad de un “diálogo fecundo” tras dos meses de haberse incorporado a la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional del Poder Legislativo.

Chacín aseguró que pidieron a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento; y a Nicolás Maduro, jefe de Estado; a tomar las decisiones oportunas que urge el sector primario, especialmente en materia de diésel y seguridad jurídica.

Tras recordar que presentaron ante la AN una serie de propuestas de ley que permitirían destrabar la producción de alimentos en el país, y que van en sintonía con la necesidad de reimpulsar con financiamiento proyectos que dinamicen al país rural; el portavoz del gremio ganadero subrayó que no están en condiciones de sostener “un diálogo que se alargue mucho en el tiempo y que no traiga de alguna forma hechos concretos para cada uno de los problemas”.

Al ahondar en la actual situación del sector, Chacín enfatizó que continúa la “parálisis técnica” producto de la profunda escasez del diésel. Agregó sobre este tema que todo el sector agroalimentario, desde el eslabón primario hasta llevar el producto final en los anaqueles, requiere cerca de 30.000 barriles de diésel al día. Puntualizó que el área que representa necesita cerca de 8.000 barriles, mientras que dos mil es la cuota regular para el sector agrícola.

“Necesitamos un diálogo fecundo, como decimos en el campo, para resolver todos estos temas. Tenemos las vacas y el toro pero no se preñan tras meses de trabajo”, recalcó.

Asimismo, el defensor del gremio alertó que hoy ven con profunda preocupación invasiones y amenazas de invasiones en Venezuela, fenómeno que desde hace unos meses atrás se prohibieron. Señaló además que instituciones del Estado estarían acompañando estos hechos. “En Venezuela no hace falta invadir un metro de tierra para que alguien pueda producir”, dijo.

*Con información de NP