AN de Guaidó exige nuevamente un plan de vacunación - Runrun

Ante el aumento de casos de COVID-19, los parlamentarios exigieron que entren las vacunas al país

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, exigió nuevamente que se establezca un plan de vacunación en el país contra la COVID-19, ante el aumento de contagios y fallecidos.

En la sesión virtual de este martes, 11 de mayo, el diputado Virgilio Ferrer (UNT-Representación indígena) aseguró que en un día en el estado Zulia fallecieron 39 personas por el virus y que además se denunció en las redes sociales, como los cadáveres son trasladados por las escaleras.

“Tenemos que denunciar que esta gente no tiene escrúpulos. Trajeron un pequeño número de vacunas y se vacunaron ellos”, alegó.

Igualmente el diputado de la AN, Ricardo Aponte (VP-Falcón) aseguró que la falta de preparación del sistema de salud, ha agudizado la crisis en la segunda ola del COVID-19, lo que se ha traducido en un aumento de casos y fallecidos.

Explicó que los trabajadores de la salud siguen sin protección en los hospitales y que el pueblo está a merced del COVID-19. Informó además que en Falcón un grupo de personas se ha dedicado a contabilizar contagios y fallecidos y entre el 19 de abril hasta el 10 de mayo se han producido 80 muertes por el virus, “mientras que el régimen solo ha reportado 6 muertos”.

“Necesitamos las vacunas con carácter de urgencia, se debe diseñar un plan detallado y debe empezar con los más vulnerables, el personal de salud, los adultos mayores y pacientes con condiciones médicas y luego ir bajando la edad. Ningún actor lo puede hacer solo, se necesita un gran acuerdo nacional”, agregó el parlamentario.

La diputada Deyalitza Aray afirmó que la manera como se ha pretendido manejar la pandemia en el país, ha sido “criminal”. “Mientras en otros países se han inyectado recursos para los planes de vacunación, se han dotado sus hospitales para atender a los ciudadanos y poniendo como principal el evitar las muertes, en Venezuela sucede al revés”.

Aray criticó que el gobierno de Nicolás Maduro crea una falsa expectativa sobre un supuesto control de la segunda ola, “cuando en Venezuela ni siquiera se ha hecho el primer despliegue de vacunas general. Por el contrario, ha sido selectivo, privilegiado”.

“Exigimos el plan de vacunación para garantizarle la vida y salud al pueblo que ya suficiente tiene con esta dictadura”, añadió.

Por último, en este punto, la diputada de la AN, Dinorah Figuera (PJ-Aragua) explicó que en estos momentos no se conoce con claridad un plan de vacunación nacional, las estadísticas de personas contagiadas ni los indicadores de mortalidad por la pandemia.

Recordó que representantes de las academias, gremios de la salud y la ONG Médicos Unidos, han llamado la atención para que los venezolanos estén inmunizados contra la COVID-19.

Figuera denunció que hay casos de venta de vacuna entre $300 y $600 las dos dosis, lo cual es condenable en cualquier circunstancia, “que mientras se mueren venezolanos, existan criminales que hagan negocio con la salud de los venezolanos”.

Aumento de la migración

En la sesión de la AN, los diputados también debatieron sobre el incremento de la migración forzosa, donde Williams Dávila (AD-Mérida) señaló que el número de desplazados entre Siria y Venezuela, representa dos tercios del total mundial.

Dávila, quien inició el punto, indicó que el país se ha venido descapitalizando en su talento humano por la migración, provocada por la crisis. Agregó que el principal causante de esta situación es Nicolás Maduro, quien no tiene capacidad de revertir el “modelo retrógrado” de economía que tiene Venezuela y que por el contrario, copia modelos totalitaristas.

El diputado también alertó que muchos jóvenes que se van, aceptan ofertas engañosas de mafias que hay en la frontera y “cuando no pueden cumplir con los compromisos que les ponen las mafias, salen asesinados en las trochas y vemos cómo se va acabando una juventud que tiene que huir del hambre”.

En su intervención, el parlamentario Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) recriminó que al gobierno de Maduro no le importan los ciudadanos, ni las demandas democráticas que se hacen en el país.

“Lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Vemos con mucha preocupación como en las últimas semanas el desespero de los venezolanos, que huyen porque no tienen que comer, porque el salario no alcanza, tienen que huir, atravesar fronteras, caminos verdes para llegar a otro país, poniendo en riesgo su vida, como hemos visto en las últimas semanas”, añadió el diputado de la AN.

Además el diputado Oneiber Peraza (Independiente-Lara) indicó que la única manera de parar la migración forzada es con un cambio de gobierno en el país. “Vamos a solicitar apoyo a los que están afuera, pero la solución está acá en Venezuela y por eso nos estamos organizando en el país y lograr condiciones para unas elecciones libres”.

“El incremento de la migración no es porque quieran y los que quedamos tenemos que hacer todo el esfuerzo para una ruta común que nos permita lograr la posibilidad de restaurar la democracia”, ratificó.