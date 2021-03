Delcy Rodríguez revisó acceso a las vacunas del COVAX con la OMS - Runrun

La vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, revisó este sábado, 27 de marzo, el acceso a las vacunas del mecanismo COVAX con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Rodríguez sostuvo un encuentro virtual con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, con quien exploró las opciones para que Venezuela acceda al Covax para la llegada de vacunas contra la COVID-19.

“Sabemos que este hombre está dando una gran batalla por la salud, por la humanidad, acompañando a los gobiernos del mundo”, dijo Rodríguez sobre el director de la OMS.

Asimismo, la funcionaria chavista afirmó que informaron al director de la OMS acerca de los avances de los ensayos clínicos del Carvativir y otros 40 antivirales bajo estudio en Venezuela.

En el encuentro también participó la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Clarissa Etienne. También el ministro de Salud, Carlos Alvarado; y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

Por su parte, el director del organismo de salud señaló en Twitter que la OMS, la OPS y el COVAX “están comprometidos a garantizar y acelerar el flujo de vacunas a Bandera de Venezuela y todos los países, para que los grupos prioritarios puedan vacunarse lo antes posible”.

Vale recordar que Rodríguez anunció en días pasados que el gobierno no permitirá el ingreso de las vacunas anticovid de AstraZeneca, lo cual fue rechazado por dirigentes de oposición.

Gracias, Vice-President @DRodriguez_en for a constructive call on #Venezuela’s need for #COVID19 vaccines. @WHO, @pahowho & #COVAX are committed to ensuring & accelerating the flow of vaccines to 🇻🇪 & all countries, so that priority groups can be vaccinated A.S.A.P. #VaccinEquity

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 27, 2021