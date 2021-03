Rick Scott: Nunca debemos parar de trabajar para responsabilizar a Maduro por sus crímenes  - Runrun

El senador Rick Scott manifestó que desde el congreso de los Estados Unidos están trabajando de manera conjunta para que Nicolás Maduro rinda cuentas ante la justicia por todos los crímenes que ha cometido en los últimos años.

“Nunca debemos parar de trabajar para responsabilizar a Maduro por sus crímenes y cortar los fondos que usa para aferrarse al poder. Hoy, mi ley bipartidista se aprobó de manera unánime en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los EEUU”, publicó través de su cuenta de Twitter.

El funcionario explicó que la llamada “Ley Bolívar” fue aprobada de manera unánime este viernes en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos.

We can never stop working to hold @NicolasMaduro accountable & cut off the funds he uses to hold onto power. Today, my bipartisan BOLIVAR Act passed unanimously out of the Homeland Security and Governmental Affairs Committee: https://t.co/DIxADgiGdn

— Rick Scott (@SenRickScott) March 18, 2021