José Manuel Olivares asegura que 80 % de las UCI del país atienden casos de COVID-19 - Runrun

El médico político opositor repudió que, un año después del comienzo de la pandemia en Venezuela, “no se ha aumentado la capacidad de camas ni en el área de terapia intensiva de ningún hospital”

El 80 % de las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de Venezuela están ocupadas por el incremento de casos de COVID-19 y tanto el sistema de salud público como el privado “se encuentran colapsados”, denunció el médico y político opositor José Manuel Olivares.

En los últimos días se ha producido un incremento del número de casos del coronavirus en Venezuela tras la llegada de la variante brasileña, pero Olivares subrayó que la situación actual no se debe a esa mutación sino “a la improvisación” del gobierno de Nicolás Maduro, según recoge un comunicado de la oposición.

En este sentido, comentó que, un año después del comienzo de la pandemia en Venezuela, “no se ha aumentado la capacidad de camas ni en el área de terapia intensiva de ningún hospital”.

“Esta es la irresponsabilidad de querer poner en el país una parranda, una burbuja económica sobre el cadáver de médicos, enfermeras y de cientos de venezolanos”, comentó.

Olivares, exdiputado que fue nombrado por Juan Guaidó comisionado para la salud y la atención sanitaria, aseguró que la situación que se vive se debe “a la improvisación de no hacer pruebas PCR, no utilizar las máquinas adquiridas a través de la donaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no ampliar la capacidad de los hospitales, sino de querer hacer una parranda que hoy pasa factura”.

Nicolás Maduro decretó este domingo que, desde este lunes y durante toda la semana, Caracas y sus dos estados vecinos, Miranda y La Guaira, estarán bajo “cerco sanitario” para frenar la expansión del COVID-19.

“Vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el estado Bolívar (sur)”, dijo el mandatario antes de mencionar que en Caracas y sus alrededores ha habido un incremento de casos por la llegada de la variante brasileña del nuevo coronavirus.

El área metropolitana Caracas, una entidad federal propia, está dispersa en los estados vecinos de Miranda y La Guaira, en el que está ubicado el aeropuerto que sirve a la capital.

En conjunto esa área metropolitana de Caracas, incluyendo las zonas de los dos estados vecinos, supone la mayor concentración urbana de Venezuela.

Para Olivares, esta decisión del cerco sanitario es “una burla” para los venezolanos porque cree que Maduro “es incapaz de proteger a nadie”.

Por eso, hizo un llamado a todos los ciudadanos a cuidarse y utilizar la mascarilla debidamente “ya que la nación no cuenta con un sistema de salud robusto que atienda al venezolano”.