AN de Guaidó hará seguimiento a denuncias de violencia contra la mujer - Runrun

La diputada Nora Bracho aseguró que en medio de la pandemia de la COVID-19 han aumentado los casos de maltrato contra la mujer y los femicidios

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el presidente Juan Guaidó, aprobó un proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que se comprometen a hacer seguimiento, acompañamiento y denuncia de los casos de femicidio y cualquier tipo de violencia contra la mujer.

La aprobación se dio en la sesión virtual de este martes, 9 de marzo, donde se estableció además la necesidad de sumarse a iniciativas organizadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) por esta fecha.

Otro punto aprobado por los legisladores es la de promover en los partidos políticos, la inclusión paritaria de las mujeres en los órganos de tomas de decisión y generar propuestas de políticas públicas en materia legislativa que incentiven la igualdad de género y que permitan cerrar las brechas salariales, laborales y de otras índoles.

En el debate, la diputada Nora Bracho aseguró que con la pandemia por la COVID-19, han aumentado los casos de maltrato contra la mujer y los femicidios.

AN denuncia desprotección

“Venezuela adolece de casas de abrigo para cobijar a las víctimas de violencia junto a sus hijos. El principal machista de nuestro país es este régimen, esta dictadura. Aquí han fracasado más de 30 planes de seguridad y no existe un solo plan específicamente diseñado para erradicar la violencia contra las mujeres, además de ofrecer a diario un discurso violento y lleno de estigmatizaciones, los usurpadores nos agreden constantemente, con lo cual, no sólo omiten estos casos, sino que los promueven”, argumentó la diputada de la AN.

En la sesión también participó la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, quien exhortó a que se realice una labor conjunta para el rescate de los valores fundacionales de la República, el respeto de la dignidad del ser humano y el reconocimiento efectivo de la igualdad de la mujer.

Igualmente la diputada Ana Salas expresó que la mujer debe participar plenamente en la formulación de decisiones que afectan el bienestar de las personas y el planeta para las próximas generaciones.

“Es preciso derribar barreras históricas, culturales y socioeconómicas que impiden que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, en la toma de decisiones que garanticen una distribución más equitativa de los recursos y el poder… Una representación más inclusiva da píe a democracias más fuertes, una mejor gobernación y sociedades más pacíficas”, añadió.