Bachelet pide una investigación inmediata e independiente por muerte del pemón Salvador Franco - Runrun

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este miércoles 6 de enero su preocupación por la muerte del indígena pemón Salvador Franco, quien estaba preso junto a otras 12 personas de la misma etnia desde diciembre de 2019.

La oficina que preside Bachelet solicitó a las autoridades venezolanas que se realice una investigación “inmediata e independiente”, además de solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se protejan los derechos de los privados de libertad, incluyendo el acceso a atención médica.

#Venezuela: We are concerned by the death in detention of Salvador Franco, an indigenous Pemón. We call on the authorities to conduct a prompt and independent investigation and to take all necessary measures to protect the rights of all detainees, including access to healthcare.

