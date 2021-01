Preso político pemón Salvador Franco murió de tuberculosis y desnutrición - Runrun

La autopsia practicada el martes 5 de enero en la morgue de Los Teques, estado Miranda, reveló que el preso político pemón Salvador Franco murió como consecuencia de un edema cerebral y un shock séptico, ambos derivados de un cuadro de tuberculosis y desnutrición.

La información la dio a conocer la ONG Foro Penal, organización a cargo de la defensa de Franco.

Franco murió el domingo 3 de enero en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, donde estaba recluido desde mayo de 2020 junto a otros 12 indígenas de la etnia pemón, quienes habían sido detenidos en diciembre de 2019 acusados de conspiración.

De acuerdo con Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, ambas enfermedades las sufría desde hacía varios meses, además de un cuadro gastrointestinal. “Su condición de salud empeoró y se complicó por la falta de atención médica”, dijo el abogado.

Para este miércoles 6 de enero se espera el traslado del cuerpo de Salvador Franco a la comunidad indígena Kumarakapay, al sureste del estado Bolívar, para su despedida junto a sus familiares y allegados de la etnia pemón.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el miércoles 6 de enero su preocupación por la muerte del indígena pemón, quien estaba preso junto a otras 12 personas de la misma etnia.

La oficina que preside Michelle Bachelet solicitó a las autoridades venezolanas que se realice una investigación “inmediata e independiente”, además de solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se protejan los derechos de los privados de libertad, incluyendo el acceso a atención médica.

#Venezuela: We are concerned by the death in detention of Salvador Franco, an indigenous Pemón. We call on the authorities to conduct a prompt and independent investigation and to take all necessary measures to protect the rights of all detainees, including access to healthcare.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 6, 2021