Brasil y Colombia se suman a los países que respaldan a Guaidó y su Asamblea Nacional - Runrun

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró este martes, 5 de enero, que la administración de Jair Bolsonaro continuará trabajando de la mano con la Asamblea Nacional liderada por el presidente, Juan Guaidó, reconocido por la nación amazónica y otros 50 países más como presidente encargado de Venezuela, con el objetivo que pronto se realicen elecciones presidenciales libres y así “acabar con la usurpación de (Nicolás) Maduro y su colusión con el crimen organizado”.

Resaltó que la extensión del mandato parlamentario -basándose en la continuidad constitucional- es respaldada por la Constitución venezolana, por lo que su activación es totalmente justificada “ante la falta de respeto del régimen de Maduro a las leyes electorales” ya que se consideran las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 como írritas.

Ante a pretensão de Nicolás Maduro de instalar uma nova “assembleia” com base na farsa eleitoral de dezembro último, o governo brasileiro reitera seu reconhecimento à Assembleia Nacional legitimamente eleita em 2015 e seu compromisso com as forças democráticas da Venezuela. pic.twitter.com/YcMoF3XcVA

