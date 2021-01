Comercialización ilegal de alimentos causó motín en penal de Tocuyito - Runrun

Según denuncias de los familiares de presos del Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, el penal tiene más de 10 meses sin gas

Familiares de reclusos del Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, en Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, denunciaron que el recinto tiene cerca de 10 meses sin gas, los reclusos solo como una o dos veces al día por la escasez de alimentos y los custodios venden ilegalmente la comida en las instalaciones, hecho que según dijeron originó el motín el pasado 1° de enero.

Los familiares cerraron por algunos minutos la vía principal hacia el recinto para llamar la atención de las autoridades y pedir que se garantice la alimentación de los reclusos. “Tienen 10 meses sin gas, van a buscar leña cuando se acuerdan que los presos tienen hambre, tienen mucho tiempo sin gas y ya para ellos es normal. “Si no tienen comida, si no tienen gas entonces es que dejen pasar la comida, la cantidad que cada familia pueda llevar, pero no quieren dejar pasar ni comida cruda, ni preparada. Queremos que les den tres comidas, que nos dejen pasar lo que llevamos porque siempre ponen un pero para todo«, señaló un familiar.

El pasado viernes, familiares de presos reportaron un motín. Los reclusos subieron a una de las azoteas del recinto y quemaron colchones para manifestar su descontento por las condiciones en las que permanecen en el lugar, donde dicen presentan fallas en el servicio de alimentación y registran casos severos de desnutrición.

Se conoció que luego de controlado el motín por funcionarios de la Guardia Nacional, los reos fueron trasladados a cárceles de Táchira, Mérida y Barinas.

Con información de El Pitazo