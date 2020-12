Guaidó: Pueden hacer las amenazas que quieran y nos van a encontrar en la calle - Runrun

El presidente señaló que la consulta popular es una “poderosa herramienta para combatir a la dictadura”

El presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que la administración de Nicolás Maduro puede “hacer las amenazas que quieran y nos van a encontrar en la calle”.

Desde un acto de calle en la plaza de Los Palos Grandes, en Caracas, el presidente señaló que la consulta popular en estos momentos ya es un éxito. “Hay que celebrar el espíritu combativo de los ciudadanos que no va a tolerar que le roben sus derechos”, agregó.

“La dictadura se quedó sola, como fue evidente una vez más el pasado 6D. Pero además no le funcionó su mecanismo de chantaje, de extorsión y miedo. En dictadura no se come, sin libertad no se trabaja con dignidad, no hay reivindicación sectorial que valga, cuando no tenemos país. Por eso ya no funciona el chantaje de la dictadura”, expresó.

Por eso dijo que la consulta popular, que culminará este sábado, 12 de diciembre, de manera presencial, es una “poderosa herramienta de lucha para combatir una dictadura” y de llevar un mensaje para incorporar a todos en la solución.

“La dictadura quiere arrebatarnos el Parlamento, lo que nos otorgó la Constitución, que lo intente, nos va a encontrar en la calle, a diferencia de ellos”, señaló.

Igualmente hizo un reconocimiento al Comité Organizador de la consulta popular, a los partidos políticos y los diputados por “su valentía”. “A diferencia de Maduro que no pudo ejercer su voto donde supuestamente lo hace. El tamaño de su cobardía no puede ser descrito, se tuvo que meter en un fuerte militar”, indicó Guaidó.

Por último hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a los puntos habilitados para participar en la consulta popular. “Mañana 12 de diciembre nos encontramos en las calles, porque vale la pena”.

“No se puede considerar victoria el simple rechazo del 6D, lo hicimos en 2018 y no fue suficiente. La victoria será cuando logremos precisamente, no solo la transición, la elección presidencial y parlamentaria libre, será cuando nuestros niños tengan las mismas oportunidades que cualquier niño en otro país”, puntualizó.