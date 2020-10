Las noticias económicas más importantes de hoy #21Oct - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Refinería Cardón vuelve a pararse apenas un día después de haber reiniciado producción de gasolina y barco de PDVSA se acerca a instalación flotante para recibir transferencia de crudo, son los temas más destacados del día.

Aclaran que no habrá rutas de transporte público para las playas

El viceministro de Turismo, Alí Padrón, aclaró que en esta primera fase de flexibilización para el sector turístico no habrá transporte público para trasladarse a las playas del litoral central y barloventeño. Durante una entrevista realizada en Unión Radio, en el programa 2+2 de los periodistas Ginette González (Editora de Descifrado) y Andrés Rojas (Editor de Petroguía), el viceministro explicó detalles del plan de reactivación del turismo, en su fase 1 que es» Turismo de proximidad». Descifrado

Primera cuota de “aguinaldo de miseria” para trabajadores públicos

Un robo. Así es como califican los docentes el aguinaldo que recibieron por parte del Ministerio de Educación, pues no superan los 7 dólares. Se sienten indignados, pues un docente de la categoría 1 recibió en el primer pago Bs. 700.000, lo que se traduce a 1,5 dólares si se calcula en Bs. 457.582 según cerró ayer la página @enparalelovzla, mientras que un docente de la categoría 6 con más de 20 años de ejercicio recibió 6,7 dólares, es decir, Bs. 3.100.000. Descifrado

Diputada Hernández: Gobernación de Monagas insta a la población a cocinar con leña

La diputada de la Asamblea Nacional, María Hernández, denunció la grave situación que viven los habitantes del estado Monagas ante la escasez de gas en la entidad. “La situación no es diferente a la del resto del país, con la entrega del gas totalmente politizada y Pdvsa destruida, los venezolanos tienen que cocinar con leña porque no hay gas”, explicó. La parlamentaria informó que la gobernación de Monagas insta a los ciudadanos a recoger leña para cocinar, no soluciona el problema que viven los monaguenses ante la escasez de servicio sino que adjudica la responsabilidad a las sanciones en contra de la dictadura. Bancaynegocios

Refinería Cardón vuelve a pararse apenas un día después de haber reiniciado producción de gasolina

La petrolera estatal venezolana PDVSA detuvo este martes la producción de gasolina en una unidad de su Refinería Cardón, de unos 310.000 barriles por día (bpd), apenas un día después de que se reiniciara la actividad, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Banca y Negocios

Barco de PDVSA se acerca a instalación flotante para recibir transferencia de crudo

Un petrolero operado por la estatal venezolana Petróleos de Venezuela se acercó el martes a una instalación de almacenaje flotante de crudo, donde se espera que reciba en el mar una transferencia del producto en medio de preocupaciones ambientales, mostraron los datos de Refinitiv Eikon. Reuters