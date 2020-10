Josep Borrell: "Por encargo de la oposición entré en contacto con Maduro" - Runrun

Para el máximo representante de la Unión Europea (UE), “la situación humanitaria en Venezuela es desesperada

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una entrevista para La Voz de Galicia, aseguró que se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro porque la oposición se lo pidió.

En la entrevista, Borrell rechazó que la UE se le acuse de “legalizar las elecciones de Maduro” y señaló que el ente recibió la solicitud de la propia oposición venezolana para mediar en el conflicto.

“Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No sé si es una pregunta o una acusación. Por encargo de la oposición, llevo desde el mes de julio en contacto con el Gobierno de Maduro para ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición, lo que sería bueno. No hubo acuerdo, dijo Borrell

El representante de la UE afirmó que la crisis humanitaria en Venezuela es grave y precisó que la comunidad internacional no le presta la suficiente atención “porque solo ve el aspecto político”.

“La situación humanitaria en Venezuela. Es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país, y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego, nosotros estamos en contra de las soluciones militares”, explicó el funcionario.

Borrell puntualizó que si el régimen de Nicolás Maduro realiza las elecciones pautadas para el 6 de diciembre, el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización.

“El gobierno venezolano no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis“, manifestó.