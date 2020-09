Diputado Mendoza: El país entra en caos mientras intentan imponer una farsa electoral - Runrun

El diputado aseguró que los ciudadanos quieren participar en unas elecciones donde realmente puedan elegir

“El país está entrando en un Estado de caos y destrucción total, mientras el régimen de Nicolás Maduro trata de imponer una farsa electoral para acabar con el único reducto de democracia que nos queda, el Parlamento”.

Así lo denunció José Antonio Mendoza, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, al cumplirse seis meses de la cuarentena por COVID-19.

A su juicio, el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre, con la intención de renovar la AN, solo representa “la profundización de la crisis y el asesinato definitivo de la Constitución”.

“Con esta farsa lo único que quieren es instaurar un Estado total de caos, destrucción y de anarquía; un Estado totalmente dictadorial, terrorista y asesino, como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas por las constantes violaciones de derechos humanos y asesinatos”, precisó.

Colapso

El parlamentario aseguró que actualmente todos los servicios públicos están colapsados a causa de la crisis generalizada que vive el país.

“No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte público, no hay gasolina. El derecho a la salud está limitado; estamos enfrentando una pandemia y los centros de salud no cuentan con pruebas, ni insumos”, subrayó.

Sumado a estas problemáticas, agregó, los ciudadanos comen prácticamente una vez al día por la falta de poder adquisitivo para comprar alimentos.

El también coordinador de Primero Justicia Monagas indicó que en la entidad la planta potabilizadora no bombea agua a las comunidades y, cuando lo hace, esta llega en condición de insalubridad, no apta para el consumo.

Asimismo, señaló que los apagones se han hecho cada vez más reiterativos, dejando horas sin servicio eléctrico a la entidad; mientras que los monaguenses se ven obligados a ir a los campos a talar árboles y recoger leña para cocinar debido a la escasez de gas doméstico, y a hacer de dos hasta siete días en colas para surtir sus vehículos de gasolina “porque acabaron con la industria petrolera”.

“Esto es un reflejo de lo que se vive en todo el territorio nacional. La gente no solo tiene que vivir una pandemia, sino que tiene que pasar largas jornadas de colas en las estaciones de servicios y cuando llega a sus hogares no tiene agua, no tiene luz ni gas”, expresó.

Mendoza responsabilizó a Nicolás Maduro de la grave crisis nacional, a Yelitze Santaella del colapso de servicios en Monagas, y a Wilfredo Ordaz de las pésimas condiciones en que se encuentra Maturín.

“Nunca ante se había vivido una situación como la que vivimos actualmente. Los únicos responsables son Maduro, que destruyó la economía nacional, la supuesta ‘gobernadora’, entre comillas porque perdió la gobernanza, y el alcalde que está escondido, tratando de pasar por debajo de la mesa ante el caos”, aseveró.

La gente quiere votar para elegir

Ante este escenario deplorable, el legislador afirmó que los venezolanos no desean participar en una farsa electoral sino ir a unas elecciones libres donde se respete el derecho al voto.

“Insiste en imponer una farsa electoral, en hablar de candidatos cuando la gente no quiere saber de candidatos, cuando la gente entiende como única solución salir de la dictadura”, alegó.

Mendoza ratificó el compromiso del Parlamento de luchar por condiciones electorales que le permita al pueblo elegir su futuro. “Tenemos derechos a alzar la voz, a protestar y a hacer sentir nuestro descontento. Los venezolanos tienen derecho a reclamar elecciones libres”, enfatizó.