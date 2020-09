PasandoLaCuarentena | Concierto vía streaming en homenaje a Simón Díaz - Runrun

View this post on Instagram

Estamos muy felices de anunciar que el próximo 13 de Septiembre haremos el primer concierto vía streaming en Homenaje a uno de los compositores de música popular más importantes de América Latina: Simón Díaz El concierto será completamente gratuito y se podrá ver desde cualquier parte del mundo desde el Facebook de @jazzatlancapital con previo registro Los interesados en asistir a este concierto deberán seguir 3 pasos: 1. Seguir en Facebook a @guatacacdmx y @jazzatlancapital 2. Llenar un breve cuestionario con sus datos (Link en nuestra BIO) 3. En la misma página del llenado del cuestionario, encontrarán un último link para hacer su registro y poder acceder a la sala virtual del concierto ¡Los esperamos! ❤️