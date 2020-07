PasandoLaCuarentena | Los Lugares, banda argentino-venezolana, estrenó su primer EP - Runrun

View this post on Instagram

#Repost @musicologosla • • • • • • [NOTA] Un nuevo proyecto de indie rock ha nacido en el sur de nuestro continente y lleva por nombre Los Lugares. Hoy traen su primer EP, directo del estudio a tus oídos y se titula ‘Los Días Que Pasan’. Ingresa en el link de la bio y ponle nota a esta prometedora banda argento-venezolana. 🔥