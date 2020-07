PasandoLaCuarentena | Conciertos para ver desde el sofá - Runrun

View this post on Instagram

Mañana 23/7 a las 7:00 pm. Tienes una cita con #movistardesdeelsofá con @horaciodesorden en un concierto online que podrás disfrutar totalmente gratis en nuestra página web ventura-producciones.com Y los canales de YouTube de @movistarve y @venturaproducciones #musica #online #streaming #conciertoonline #concierto #ska #desordenpublico #caracas #venezuela