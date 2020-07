Estudiantes quedarán a la deriva por desalojo de la residencia Livia Gouverneur - Runrun

Los estudiantes también denunciaron recibir amenazas de ser acusados por “bioterrorismo” si se negaban a seguir la orden

Estudiantes quedaron a la deriva tras ser desalojados de la residencia Livia Gouverneur, ubicada en Plaza Venezuela, Caracas.

A propósito del hecho, Rodbexa Poleo, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), expresó:

“Si son camaradas deben entender que las decisiones no se discuten”, por lo cual los estudiantes no tienen más opción que salir.

El desalojo de la residencia se hizo porque sus instalaciones se utilizarán como centro de atención para pacientes con COVID-19.

De acuerdo con El Pitazo, en el sitio se encontraban 92 estudiantes y otros 308 están en sus casas, muchas de ellas en el interior del país.

La exigencia es que tienen tres días para desalojar esta edificación que desde el 24 de febrero de 2013 se inauguró entre vitoreos del Gobierno.

No solo fue el desalojo, sino que también denunciaron recibir amenazas de ser acusados por “bioterrorismo” si se negaban a seguir la orden.

Según un estudiante, la única opción que les dieron los funcionarios de la Jpsuv y del Instituto Nacional de la Juventud fue enviarlos en autobuses que los llevarían hasta las entidades de las que provienen.

Sin embargo, el joven aseguró al referido medio que nunca les hablaron de la posibilidad de que al terminar la pandemia volvieran a los espacios de la residencia.

“Nos dicen que nos darán transporte para llegar a las casas y unas bolsitas de comida, pero nosotros no podemos aceptar solo eso. Aquí hay gente que realmente no tiene a dónde ir, que tiene a su familia fuera del país, o que no tiene familia. Gente que vive sola en esta ciudad”, aclaró el joven.