PasandoLaCuarentena | Marcas se unen para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad - Runrun

Les presentamos a “MIRANDA” nuestro nuevo diseño de #FranelasPB diseñadas con mucho ❤️ para celebrar el Mes del Niño junto a la fundación @pass_vzla . Apoyar a niños es nuestro mayor #Proposito así que El 💯% de las ventas de Nuestras franelas Madre-Hija serán a beneficio de la fundación @pass_vzla . Con la compra de cada franela estarás apoyando a niños de Turgua, San José Obrero en Catia y La Azulita Estado Merida . Porque en este momento a pesar de la distancia estamos #MasUnidosQueNunca ❤️ . Gracias a todos los que han participado en este hermoso proyecto del que estamos seguros tú también quieres formar parte! . Las franelas están disponibles en colores Blanco, Negro y Rosa en tallas S, M y L para madres e hijas, para los niños también tendremos franelas bajo pedido! #MasUnidosQueNunca #MarcasConProposito @pass_vzla @pbcollections