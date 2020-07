Asamblea Nacional conmemora 5 de Julio por Zoom y con participación de Leopoldo López - Runrun

Para el líder de VP, es primordial “construir la ruta hacia la segunda independencia”

A través de una sesión especial transmitida por la plataforma Zoom, la Asamblea Nacional conmemoró los 209 años de la Firma del Acta de la Independencia este domingo 5 de julio, en un acto encabezado por el presidente encargado de la República y del Poder Legislativo, Juan Guaidó, con la participación de los coordinadores nacionales y jefes de fracción parlamentaria de los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), Causa R (CR), Frente Amplio de Venezuela (FAV) y Encuentro Ciudadano (EC), incluyendo a Leopoldo López, líder de Voluntad Popular (VP).

“Hoy estamos enfrentados a un desafío histórico, a la obligación de construir la ruta hacia la segunda independencia, que nos permite ser verdaderamente una patria libre y soberana, que pueda conquistar sus sueños, sin interferencias extranjeras, pero también, sin corrupción, terrorismo, violencia y persecución”, subrayó López en medio de su discurso.

El coordinador nacional de VP llamó a Guaidó, al parlamento y los partidos políticos a la realización de elecciones libres, justas y verificables, que sean organizadas por un Consejo Nacional Electoral independiente y designado por AN, al tiempo que descartó la ruta comicial planteada hasta ahora por el Tribunal Supremo de Justicia rumbo a las parlamentarias del 6 de diciembre.

En esa misma línea, al cierre del acto, Guaidó clamó por una “gran alianza” para alcanzar “la segunda independencia”. La describió como “una alianza sin mezquindades” que contribuya al encuentro de todos.

Sobre las elecciones planteadas por el actual CNE, el presidente de la Asamblea Nacional pidió a todos los sectores a “no participar en la trampa del 6 de diciembre”, sino a luchar por las condiciones electorales.

Pacto de unidad con mira electoral

Tras la intervención de López, el vicepresidente de la AN y de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, propuso con “sentido de urgencia” la firma de “un Pacto de Unidad” por parte de los partidos políticos de oposición que integran el hemiciclo, que tenga como finalidad la salida de Nicolás Maduro del poder. Aclaró que quienes “quieran cohabitar” con la actual cúpula del chavismo no tendrán cabida en el trato.

“La unidad debe sincerarse para fortalecerse. Pareciera que hay gente de la oposición que no está con la unidad y gente de la unidad que no hace oposición. Si tenemos foco, estrategia, plan, acciones, vamos a lograr nuestro cometido. Tenemos poco que perder en un país donde nada funciona, el dinero no alcanza, las libertades están en peligro y quieren matar la democracia. Tenemos mucho que ganar en un país donde podemos conquistar la democracia, la libertad, transitar hacia el progreso y transformarlo para bien”, insistió.

“Sepan que, a pesar de ustedes (Maduro y sus cómplices), vamos a dar la pelea por el rescate de la democracia y la libertad en nuestra Venezuela. Los venezolanos queremos votar libremente, exigimos que se nos respete el derecho a elegir. Y vamos a intensificar la presión interna para que se den las condiciones para escoger un nuevo presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional”, dijo el parlamentario.

Recalcó que “las reglas de la elección sólo pueden ser diseñadas, mediante ley, por la Asamblea Nacional y no pueden ser modificadas en los seis meses anteriores a la elección”, al tiempo que extendió un saludo a los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia, cuyas juntas directivas fueron anuladas por el TSJ y entregadas a rivales de Guaidó.

“Los dirigentes deben estar fuera de la cárcel y del exilio y habilitados. A todos los venezolanos, estén donde estén, se les debe garantizar su derecho al voto, directo y secreto, en su centro de votación natural. La campaña electoral debe ser en igualdad de condiciones y todos deben tener acceso a los medios de comunicación y al libre tránsito. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional tienen la responsabilidad de resguardar el proceso, no de inmiscuirse tendenciosamente en él. Todo el proceso debe ser automatizado y auditado. La observación internacional no se puede reducir a un acompañamiento y debe operar en todas las fases del procesos (…) Si queremos lograr todo esto, si queremos triunfar, debemos fortalecer la unidad. La historia nos demuestra que solo unidos podemos alcanzar nuestros objetivos libertarios”, subrayó.

Por su parte, la parlamentaria Delsa Solórzano, líder de Encuentro Ciudadano, advirtió que la administración de Maduro pretende negar el derecho a votar. En esa misma línea se pronunció Rodrigo Cabezas, en nombre del Frente Amplio de Venezuela.

“El dilema para nosotros no es votar o no votar, el dilema para nosotros los venezolanos este tiempo: es elegir, es permitir que el voto que cada venezolano ejerza decida. Votar sin fraude, con condiciones electorales, que permita unas elecciones libres, transparentes y verificables. Es allí la solución profundamente democrática”, aseveró Cabezas.

En nombre de Acción Democrática, no habló Henry Ramos Allup sino Piero Maroun, quien afirmó que en Venezuela existe intromisión de naciones extranjeras en todas las áreas del país y confirmó que su partido está comprometido en la construcción de la “segunda independencia”.