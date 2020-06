Felipe González pide a la UE revisar su política sobre crisis venezolana - Runrun

Durante el foro virtual “la transición de Venezuela es posible“, el líder del PSOE recalcó que el problema de Venezuela no solo se limita al país, sino que es una situación que afecta a toda la región.

Además señaló la importancia de que la oposición venezolana se mantenga unida y firme con sus objetivos.

El expresidente y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Felipe González afirmó que es momento que la Unión Europea revise su política sobre la crisis venezolana, luego del desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente del país al igual que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que validaron a Luis Parra como presidente del parlamento venezolano.

El exmandatario destacó que ya es hora de la comunidad europea cambie ciertas actuaciones sobre Venezuela para respaldar las exigencias de la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, de un cambio político que conduzca a un nuevo gobierno.

Explicó que en Venezuela hay un factor que transiciones como las de Chile y España no tenían: la legitimidad de la lucha de los demócratas. Eso lo ganó la oposición venezolana en las elecciones legislativas de 2015, razón por la cual es el único Poder Público reconocido a nivel internacional en el país. Sin embargo, apuntó que es precisamente esa representación la que Nicolás Maduro se ha empeñado en anular.

Pero Maduro no solo ha atacado al parlamento; González argumentó que también ha destruido el sistema económico, “mientras se sostiene sobre los sables, que no son todos, porque hay muchos militares que no están dispuestos a deshonrar al país ni su compormiso con los venezolanos. También lo sostienen regímenes como el cubano y el ruso”, dijo.

Asimismo, aclaró que no se puede prever en qué momento se da el cambio y se podrá acabar con la crisis venezolana, lo que sí se sabe es que “el régimen es un cascarón vacío, sin legitimidad de origen ni ejercicio, y solo destruye al país”.

Fuerza Armada como actor clave

Durante su intervención en el foro virtual, el exmandatario español Felipe González también mencionó el papel dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en un escenario de transición y destacó que no son los militares en su conjunto sino una «cúpula» lo que sostiene a Nicolás Maduro en el poder.

“Las Fuerzas Armadas venezolanas no son la cúpula militar que está comprometida con Maduro. Hay bastantes militares presos políticos, presos de conciencia (…) Sabemos que hay descontento como el de toda la población en una parte importante de la FAN pero hay miedo, y más que miedo, terror a la represalias”, dijo González.

“Si no tuviese el sostén de la cúpula militar, el títere se caería como una estatuita de barro”, sentenció el expresidente español. Asimismo, consideró que no tiene dudas de que la transición en Venezuela se lograra, a pesar de lo difícil, y exhortó al chavismo a que “no deben hundirse con Maduro. Hay voluntad de diálogo de la oposición y algunas personalidades internas del oficialismo”.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, participó junto a Felipe González en el foro y aseveró que «hoy Venezuela puede construir un espacio definitivo para una gesta democrática aplicando todas las herramientas que tenemos para la transición a la democracia, donde el acompañamiento internacional es fundamental para lograr la libertad de la nación”.

La crisis venezolana tiene años gestándose, siendo los más afectados los ciudadanos. Millones han optado por emigrar del país. de hecho, Venezuela se sitúa en el quinto lugar de los países con crisis de desplazados más olvidadas del mundo, según la clasificación de 2019 elaborada y publicada este miércoles 10 de junio por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), recientemente publicada.

*Con información de: Tal Cual.