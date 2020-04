Educación universitaria se mantendrá en línea al menos hasta agosto - Runrun

De acuerdo con el ministro, la idea de esta propuesta es que cada comunidad pueda planificar una metodología de estudio que se adapte a sus condiciones concretas

Las clases universitarias tendrán que impartirse a distancia, al igual que todas las evaluaciones y cualquier tipo de actividad, pues el “Plan Universidad en Casa” se mantendrá por lo menos hasta agosto, según informó el ministro de Educación Universitaria, César Trompiz.

Un 90% de las universidades de todo el país se han adherido al plan propuesto por el Ministerio de Educación Universitaria, y un 67% de los estudiantes empezaron a realizar actividades bajo esta modalidad desde que se implementó este 13 de abril.

El funcionario explicó que se encuentra en comunicación con los rectores de todas las instituciones educativas del país para coordinar el desarrollo de la iniciativa, que busca darle continuidad a los estudios universitarios para concluir los períodos académicos a pesar de las medidas de aislamiento social tomadas por el coronavirus.

“Un plan de educación a distancia que tiene que garantizarles a los estudiantes la prosecución de estudios durante este tiempo de cuarentena”, dijo Trómpiz.

Estudio que se adapte

De acuerdo con el ministro, la idea de esta propuesta es que cada comunidad pueda planificar una metodología de estudio que se adapte a sus condiciones concretas, por lo que se autorizó a los consejos universitarios emitir “suficientes garantías y resoluciones” que garanticen el funcionamiento de este plan.

“Hemos establecido como tendencia una combinación metodológica posterior al tiempo de la pandemia, que permita una prosecución combinada de los estudiantes que actualmente se encuentra en estudio”, indicó.

Por otra parte, explicó que para aquellas carreras que dependen de las actividades prácticas, se analiza una fase de reprogramación de clases para los próximos períodos académicos, una vez que el país supere la crisis de la covid-19.

La administración de Nicolás Maduro anunció que el año escolar culminaría en casa, aun sin tener conocimiento de cuándo se levantarán las medidas de confinamiento. Ordenó al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, coordinar los planes para mantener la educación a distancia, utilizando recursos como televisión, radio e internet.

Sin embargo, el mandatario no ha ofrecido detalles referentes a la educación universitaria, que no se incluye dentro de los planes formativos por televisión o radio. Por lo que resta la Internet como única vía para establecer comunicación entre autoridades, profesores y estudiantado, a pesar de que la calidad de este servicio en el país se encuentra entre las peores del mundo y muchos venezolanos no tienen acceso a conexión web.