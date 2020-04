Las noticias económicas más importantes de hoy #16Abr - Runrun

Conindustria pide gobierno de emergencia: 43% de la manufactura corre riesgo de desaparecer en un año

A raíz de los resultados arrojados por la última Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al IV Trimestre de 2019 (octubre-diciembre), y de cara a la situación económica actual de Venezuela, la cual se ha visto exacerbada por la cuarentena impuesta por el Gobierno ante la pandemia Covid-19, la Confederación Nacional de Industriales de Venezuela (Conindustria) hizo un llamado urgente a los actores políticos para que «se logre efectivamente la conformación de un gobierno de emergencia nacional» que establezca los planes que den respuesta efectiva y eficiente a las verdaderas causas de los problemas. Banca y Negocios

Fevipan: las panaderías se mantendrán abiertas mientras las condiciones estén dadas

La Federación Venezolana de Panaderos (Fevipan), exhortó a todos sus representados, y a la población en general, a intensificar las medidas de higiene y de prevención del coronavirus a fin de mantener las panaderías, como parte del sector esencial, abiertas durante el control de la pandemia. «Las panaderías permanecerán abiertas mientras las condiciones estén dadas» dijo Tomás Ramos López, presidente de Fevipan, quien recordó que es necesario el uso de tapabocas, guantes plásticos y geles antibacteriales al momento de trabajar o ingresar en los establecimiento comerciales dedicados a la pandemia. También se recomienda evitar las aglomeraciones de personales y mantener distancia entre personas. Banca y Negocios

Daka se suma a la activación del sistema pick up

Ante la crisis de salud que azota al mundo y que conllevó al decreto de la cuarentena en el país, diversos comercios han comenzado a implementar el sistema de venta pick up. Daka se suma a esa dinámica cuyo objetivo es facilitar la compra de los usuarios. Cabe destacar que el servicio estara operativo en Valencia, Barquisimeto, Maracay, Punto Fijo y Puerto Ordaz. Descifrado

Automercados Luvebras activa el servicio Pick Up en la sucursal de El Marqués

Los automercados Luvebras de Caracas activaron el servicio Pick Up para hacer mercado con mayor facilidad y recibir su mercancía en la sucursal de El Marqués. A través de su cuenta en Instagram explica los procedimientos que deben seguir los compradores para disfrutar de este servicio en medio de la cuarentena. Descifrado

Cavilac: Industria láctea nacional opera hasta 20% de su capacidad

El presidente de la Cámara venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, señaló este miércoles que el sector está trabajando “en un 12, 15 o hasta 20% de capacidad”; reseñó Sumarium.es. “El sector se ve severamente afectado por la falta de combustible. Es imposible que los trabajadores lleguen a los puestos de trabajo. Es complicado transportar materia prima si no hay combustible. El tema de los precios también es complicado. Como hay menos productos en el mercado, entonces estos aumentan. Hasta tanto no se resuelva el tema del combustible no mejorará la situación”, precisó. Banca y Negocios

PDVSA se esfuerza por estabilizar refinerías en medio de escasez

En un último intento por aliviar la crisis de combustible en Venezuela, los empleados de PDVSA, de propiedad estatal, están trabajando las 24 horas para que funcione una unidad clave de fabricación de gasolina. Incluso los trabajadores jubilados han sido llamados a la acción. Una craqueador catalítico en la refinería El Palito de PDVSA se reinició esta semana después de un mes de ensayos, según personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Pero la planta está operando en condiciones inestables y no puede producir combustible. Los problemas con necesidades básicas como la electricidad y el agua en la refinería aún no se han resuelto, dijeron las personas. Infobae

Colombia registró caída de 57% en inversiones públicas con regalía petrolera durante marzo

La organización civil Crudo Transparente en su análisis mensual de las inversiones realizadas con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías señala que dada la coyuntura mundial en marzo de 2020 solo se realizaron inversiones en 12 proyectos, cifra que representa una disminución del 57 % con respecto a febrero. La organización colombiana detalla que Córdoba y Antioquia son las entidades territoriales con mayor cantidad de proyectos aprobados durante marzo con tres y dos respectivamente, de los cuales dos pertenecen al sector Transporte, dos a Educación y uno a Deporte y Recreación. Petroguia

El contrabando de gasolina se revirtió: ahora es de Colombia a Venezuela

Por años predominio el contrabando de combustibles desde Venezuela hacia sus países vecinos, sobre todo Colombia, el cual alcanzó 84.000 barriles diarios, según cifras que suministró Petróleos de Venezuela (PDVSA) hace tres años, aunque hay expertos que colocaron ese comercio en niveles de 100.000 barriles diarios, propiciado por el diferencial de precios entre ambos países. Ahora los problemas de refinación y las dificultades para importar ha ocasionado que se haya revertido esa tendencia pero con la diferencia que Ecopetrol ni las empresas distribuidoras – a diferencia de PDVSA- no pierde dinero por ese comercio ilegal. Petroguia

Brasil mejora condiciones para atraer inversionistas al sector de hidrocarburos

El Ministerio de Minas y Brasil informó que en la Gaceta Oficial de la Unión publicó el Decreto N ° 10.320 que instituyó el Programa para el Mejoramiento de las Ofertas para la Exploración y Producción de Petróleo y Gas Natural y su Comité Ejecutivo Interministerial. Según se indica el objetivo del programa es “aumentar la competitividad y el atractivo de las áreas que se ofrecerán en las rondas de licitación para la exploración y producción de petróleo y gas natural”. Petroguia