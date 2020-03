A un año de los apagones, el SEN «sigue endeble y en terapia intensiva» - Runrun

Afirman que el problema del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se centra en la es falta de mantenimiento, impericia, desprofesionalización y corrupción

A un año del primer mega apagón que dejó a prácticamente todo el país sin energía eléctrica, Cipriano Heredia coordinador nacional de la organización Para una Mejor Venezuela afirmó que, lamentablemente, la situación actual en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es básicamente la misma que se tenía en marzo del año pasado.

Heredia especificó que apenas se está generando un tercio de lo que se pudiese generar y dijo que es más o menos 10 mil megavatios y agregó que bajo estas condiciones «es imposible que el país en pleno tenga al mimo tiempo electricidad porque es imposible para el sector».

Heredia dijo que «Caracas que parecía una burbuja dentro del tema eléctrico»se ha visto cada vez más afectada por los apagones y recordó que en la última semana las fallas han sido constantes en la capital.

A juicio de Cipriano Heredia, los venezolanos deben salir a manifestar por las fallas constantes de todos los servicios públicos. Igualmente, denunció que como consecuencia de la desidia gubernamental proliferó el robo de cables a nivel nacional.

Por su parte, Henry Tovar, TSU en electricidad con más de 20 años de experiencia en la Electricidad de Caracas, dice que las condiciones del SEN siguen siendo las mismas con respecto al 2019, y asegura que solo se han tomado «medidas pequeñas para prevenir que vuelva a ocurrir un apagón nacional, como mantenimientos pequeños, poda de maleza y el plan de racionamiento que se ha aplicado».

Sin cumplir

La presidenta del Comité de los Afectados por los Apagones, Aixa López, denunció que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra en estado crítico, luego de las fallas de electricidad registradas durante la mañana de este jueves en Caracas y otros estados del país y resaltó que a casi un año del apagón de 2019 que afectó a más del 90% de Venezuela, el SEN «sigue endeble y en terapia intensiva».

Reclamó que la administración de Nicolás Maduro no haya cumplido su promesa de indemnizar a la población con los productos de línea blanca que sufrieron daños durante ese evento y por todo 2019, mientras dijo que el Ejecutivo engaña a las personas porque «los hacen censar en la plataforma del carnet de la patria para reponerle dinero y no lo hacen».

En ese sentido, reconoció que quizás no represente tanto dinero pero hay ciudadanos que trabajan con sus propios equipos porque el dinero que perciben por sueldo mínimo no les alcanza. «No los indemnizan ni les reponen sus enseres porque con la excusa que fue un ‘saboteador’, no reponen. Basta de culpar a los terceros».

Aseveró que al SEN «no le han metido mano, sino pañitos de agua caliente para distraer», ya que el principal problema que existe en el suministro eléctrico es la falta de mantenimiento en los equipos generadores y líneas de distribución, así como tampoco hay nuevas inversiones en este rubro. Alertó que de 20 turbinas disponibles en el Guri, solo funcionan siete «y medio parapeteadas».

«El problema es falta de mantenimiento, impericia, desprofesionalización y corrupción que afecta al SEN y la diaspora, quelos profesionales se van porque con los salarios no pueden vivir».

Recordó que 2019 cerró con la denuncia de más de 87 mil fallas en el suministro eléctrico y dijo que hasta este jueves 5 de marzo se registran 10.033, siendo el estado Zulia el que más predicamentos vive con esta situación.

«¿Cómo es posible que el Zulia ha vivido 3.622 horas sin luz; Mérida 2.500 horas sin luz; Táchira, 2.350 horas. Eso es aproximadamente entre tres y cuatro meses sin luz. Que en Caracas las fallas se reflejan en bajones. Que el internet no funciona porque esas fallas afectan las plataformas. Esas fallas afectan la calidad de vida y nadie responde. La Ley es letra muerta y no hay responsables», exclamó.

Hizo el señalamiento que la época de sequía está por llegar y si no se ponen a punto los equipos para la generación de electricidad, si las turbinas no funcionan, «van a bajar los niveles del Guri» y «no vamos a tener el agua que se requiere».

Se preguntó dónde están los recursos destinados para el mantenimiento y repotenciación del SEN, al igual que las investigaciones que deben hacerse con aquellas empresas a las que se le entregó la licitación y no han cumplido con lo acordado. En ese sentido, instó a la Asamblea Nacional a desempolvar un proyecto de Ley especial para la indemnización por los apagones y sea aprobada en segunda discusión.

Afirmó que la ONU y el PNUD iban a dar recursos para paliar el problema de energía eléctrica en los estados andinos, «pero no se cristalizó porque no se sabía quién iba a administrar el dinero». A su juicio, debería ser administrado el dinero por los mismos entes mundiales.