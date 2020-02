Mesa de Diálogo Nacional se reúne con canciller de Rusia - Runrun

Los representantes del Gobierno y oposición que integran la Mesa de Diálogo Nacional se reunieron con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y el canciller Ruso, Serguéi Lavrov, este viernes, 7 de febrero, en la sede de la Casa Amarilla de Caracas.

«Quiero agradecer la invitación para hablar ante la Mesa de Diálogo Nacional del país, es un gran honor participar en este evento. Entre Rusia y Venezuela existe una gran confianza, queremos que cualquier otro país sea independiente y se desarrolle de manera muy exitosa «, dijo Lavrov.

El canciller ruso también señaló que el objetivo de Estados Unidos es propiciar un levantamiento popular en contra del Gobierno legítimo. «La recesión económica que se esta viviendo en Venezuela procede de los intentos a través de una campaña ejecutada con el fin de derrocar al gobierno legitimo, utilizando incluso la fuerza. Es indignante que acciones unilaterales de Estados Unidos afecten lo social», enfatizó.

En representación de Nicolás Maduro se encontraban presentes el ministro de Información, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

Por parte de la oposición asistió el diputado Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, secretario general del partido Avanzada Progresista (AP), y los excandidatos presidenciales Henri Falcón y Javier Bertucci.

Jorge Arreaza enfatizó que esa reunión esperaban que Rusia y el mundo conozcan la iniciativa de la Mesa de Diálogo, «un canal de diálogo con resultados concretos”.

Henri Falcón, por el partido Avanzada Progresista, indicó que agradecen el acompañamiento de la comunidad internacional desde la cooperación y no desde «la intervención». A lo que aseguró que el único camino para Venezuela es el diálogo y la negociación.

«Esta reunión es un demostración de que Venezuela es plural, que no está representada por solo cuatro partidos que defiende sanciones contra el país y promueven una intervención militar. No podemos acompañar esas peticiones de intervención militar por razones de soberanía, de dignidad. No podemos acompañar a esa oposición que anhela un Golpe de Estado», apuntó.

Falcón también pidió ante la mesa de diálogo la liberación de presos políticos y la reinstitucionalización de Venezuela, mediante un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) «que dé verdaderas garantías”.

Por otro lado, Jorge Rodríguez agradeció a Rusia la cooperación con Venezuela. A lo que indicó que los asuntos políticos y los conflictos se resuelven por vías pacíficas, constitucionales y electorales.

También argumentó que este tipo de reuniones les ayuda a saber con quién cuentan en «la búsqueda compleja de la paz en Venezuela». Rodríguez aseguró que esa mesa Nacional de Diálogo ha conseguido que los países del mundo vean de manera diferente la situación política de Venezuela.