Comisionado de Derechos Humanos ratifica visita de delegación de la CIDH - Runrun

El Comisionado de Derechos Humanos, Humberto Prado aseguró que el próximo martes, 4 de febrero, llegará a Venezuela la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de la cuenta de Twitter, @ComisionadoDDHH, Prado indicó que la delegación arribará el martes a las 12:15 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Esta visita constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones”, agregó.

También explicó que la delegación de la CIDH ratificó su visita al país a pesar de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro.

Prado también afirmó que el presidente encargado, Juan Guaidó recibirá a la delegación. Por el momento Guaidó se encuentra en una gira por Estados Unidos.

En este sentido destacó que la delegación de la CIDH será recibida por el presidente @jguaido “Nosotros como gobierno interino los estamos esperando la visita de la CIDH. Si el régimen no los deja entrar los que pierden son los venezolanos”.

“Nosotros como gobierno interino los estamos esperando. Si el régimen no los deja entrar los que pierden son los venezolanos”, expresó Prado.

El viernes, 31 de enero, el Canciller Jorge Arreaza dijo que Venezuela no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que no ha habido invitación alguna para la CIDH.

“Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país, conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó en una misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2020