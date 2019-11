Familiares de presos políticos piden liberaciones antes de la Navidad - Runrun

Según cifras del Foro Penal Venezolano, actualmente hay 399 presos por razones políticas de los cuales 109 son militares

El vicepresidente del Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob, hizo un llamado este miércoles a los factores políticos del país a no seguir utilizando a los presos políticos como “fichas de negociación”, y que oigan las exigencias de todos los familiares.

“A los factores políticos tanto del gobierno como de la oposición les pedimos que atiendan las peticiones y exigencias de los familiares de los 399 presos políticos para que se produzca de una vez, y más ahora que se aproxima diciembre, un mes tan significativo para todos los venezolanos, la liberación de todos y se logre el cese definitivo a la persecución política”, expresó Himiob en rueda de prensa.

Himiob precisó que desde enero del año 2014 hasta el día de hoy se han registrado 15.180 arrestos por razones políticas, de los cuales 8.950 personas siguen bajo medidas cautelares, con riesgo de volver a prisión.

“Con esto solo buscan mantenerlas neutralizadas”, resaltó.

Hasta el momento, 399 personas siguen injustamente privadas de su libertad con retardo procesal. De esta cifra, 20 ya han sido condenados, es decir, 379 son procesados, con derecho, en todo caso, a ser juzgados en libertad. 20 son mujeres y 109 son militares.

Una de las tantas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, es el caso de Antonia Turbay, quien se encuentra detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) con boleta de excarcelación; sin embargo, los funcionarios de este cuerpo de seguridad no obedecen la orden del tribunal.

Ofelia Aguado, hermana del médico Williams Aguado, exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre el caso de su familiar, quien permanece detenido desde el mes de enero de 2018.

“Son casi dos años sin que se le pueda tratar sus patologías médicas, son meses esperando que su caso avance porque los tribunales no dan respuesta y dos años en los que su familia está presa con él, estamos en el limbo. Pero se supone que como se aproxima diciembre, y se habla de listas de liberaciones, nosotros pedimos que tomen en cuenta el caso de mi hermano y de todos los demás presos políticos”, expresó.

Por su parte, Ana Marulanda, la hija del doctor José Alberto Marulanda, privado injustamente de su libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, desde mayo de 2018, denunció que su padre tampoco tiene fecha de juicio y mientras tanto sus vidas se encuentran “paralizadas”.

“Mi papá está sufriendo las consecuencias de todas las torturas que le han hecho. No lo han llevado a juicio, y mi vida, y la de mi hermano están paralizadas. No podemos hacer nada sin la autorización de mi papá, no podemos tramitar documentos, pero tampoco mi hermano que tiene 14 años puede salir del país. Para todo se requiere un permiso y no nos aceptan nada. Si yo no tengo 18 años no puedo enfrentar a la vida sino tengo el permiso de mis padres”, manifestó Ana Marulanda.

Ana Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa reveló que desde el 17 de septiembre su hermano es supuestamente un hombre libre, pero la condición es que abandone Venezuela.

“Solo si accede a pisar Maiquetía es que lo pueden liberar y Vasco dijo que no se irá a Europa hasta que liberen a todos los de su causa: Régulo García, José Luis Santamaria, Luis Leal, Yorfran Quintero, Alonso Mora y Carlos Aristimuño. Si a ellos no los liberan entonces Vasco saldrá del Hospital Militar a la cárcel nuevamente”, precisó.

Por su parte, Odalys Bermúdez en representación de los familiares del caso de los 6 paracaidistas de Aragua acusados de presunta rebelión, denunció que llevan casi 3 años tras las rejas en Ramo Verde y todavía no han sido llevados a juicio. “En los tribunales nunca hay despacho, los abogados no han tenido acceso al expediente. Nuestros familiares tampoco han tenido una valoración ni atención médica, incluso el sargento primero, Juan Díaz tiene problemas de tensión, mientras, sus compañeros Rubén Bermúdez, Javier Peña, Yecson Losada, Feidy Montero y Jairo Villegas presentan problemas de desnutrición. Necesitamos respuesta a esta situación, todos estamos sufriendo esta pesadilla, nadie sabe lo que es tener un preso político. Todos deben ser liberados”, clamó.

