Podcast | Tres en uno: Sin Adobe en Venezuela, carencias y precaria atención en hospitales de la FAN - Runrun

EN LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE tres reportajes destacaron en esta semana en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue el que realizó la periodista Yeannaly Fermín titulado: ¿Qué significa que Adobe ya no estará disponible para Venezuela?. En este trabajo, Fermín explica las principales consecuencias de que la empresa estadounidense Adobe Systems Incorporated, a partir del 28 de octubre, ya no estará disponible para Venezuela.
Por TalCual destacó el reportaje elaborado por la periodista Sofía Nederr que se titula: Hospitales de la FAN no están para nada blindados contra las carencias. Nederr explica que el Hospital Militar de Caracas es un fiel reflejo de la crisis por la que atraviesa la salud en Venezuela. Mientras que el Ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López y sus subalternos hablan de dotaciones a centros médicos castrenses, pacientes de hospitales militares se quejan de la falta de insumos.
Siguiendo con el drama de los hospitales en Venezuela, El Pitazo.net publicó un seriado que lleva por nombre En agonía hecho por el periodista Jesús Barreto y que en esta oportunidad nos trae Emergencias de los Hospitales de Caracas evidencian la precaria atención a los pacientes.
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