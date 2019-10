¿Qué significa que Adobe ya no estará disponible para Venezuela? - Runrun

El pasado lunes, la empresa estadounidense Adobe Systems Incorporated -desarrolladora de los programas Photoshop e Illustrator, entre otros- informó a través de un correo electrónico que dejará de prestar sus servicios en Venezuela a partir del próximo 28 de octubre, debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

“Debido a la reciente orden ejecutiva presidencial de los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13.884) concerniente a las actividades con el gobierno de Venezuela, Adobe ya no está autorizado para proporcionar acceso al software y a los servicios ni a permitirte a realizar nuevas compras”, explicó el comunicado.

La orden ejecutiva 13.884, que entró en vigencia el pasado 5 de agosto, prohíbe a todas las empresas estadounidenses realizar transacciones y prestar sus servicios en Venezuela, y aunque la medida no tiene fecha de vencimiento, la decisión de rescindirla le corresponderá exclusivamente al Gobierno de los Estados Unidos.

Algunos de los productos de Adobe que estarán suspendidos para Venezuela son: Photoshop, Ilustrator, In Design, Behance -red social de portafolios artísticos que es uno de los productos más valorados- Adobe Premiere Rush, Adobe Fresco, Premiere, Acrobat Reader, entre otros.

Giampiero Posa, director de Posa Studio creativo, el único centro de formación en Venezuela avalado internacionalmente por Adobe, explicó que con la decisión anunciada por la empresa ellos son los más perjudicados, pues la certificación del centro se encuentra vigente hasta junio de 2020.

Gianpiero afirmó que medios impresos, digitales, periodistas, diseñadores gráficos, ilustradores, publicistas, community managers, videografos entre otros, serán los profesionales que se verán más afectados por la medida.

A juicio de Nelson Eduardo Bocaranda, periodista experto en tecnología y editor de Runrun.es, la medida de Adobe “es exagerada” y va a generar que las personas que tenían una relación formal con la suite de Adobe recurran a la piratería.

Bocaranda recordó que no es la primera vez que ocurre algo similar: en el pasado la plataforma Github, una nube para alojar proyectos, también fue inhabilitada para Venezuela. “Es lo mismo que pasó con Facebook Ads, e Instagram y con las centenares de cuentas americanas de usuarios venezolanos que están residenciados en Venezuela”, dijo.

Gianpiero Posa asegura que lo que más le preocupa es que Behance, una aplicación de uso frecuente por los diseñadores venezolanos para ofrecer sus servicios a través de de internet, también dejará de funcionar a partir del 28 de octubre.

“Estamos conversando directamente con Adobe, para ver qué otras alternativas pueden ofrecer, pero no nos han dicho más de lo que ya se sabe”, dijo el director de Posa Studio.

Bocaranda aseguró que la empresa ha hecho un mal manejo comunicacional de la situación, pues no ha emitido un comunicado oficial sobre la decisión y tampoco ha informado si tienen otra alternativa para los usuarios de Venezuela.

Con respecto a las sanciones que impuso el Gobierno estadounidense a Venezuela, Bocaranda afirmó que la medida anunciada por Adobe cambia considerablemente la narrativa. “Hasta ahora las sanciones solo afectaban a las personas que tenían una relación directa con el gobierno de Nicolás Maduro”, dijo.

“Son daños colaterales de las sanciones, que aunque estén bien diseñadas desde Washington, terminan salpicando a muchas industrias, que para curarse en salud, hacen este sobrecumplimiento de la medida y comienzan a cerrar cuentas de usuarios que están residenciados en Venezuela”, explicó el periodista.

Adobe explicó que no podrán emitir reembolsos a aquellos clientes que adquirieron algunos de sus productos en días anteriores y tampoco podrán proporcionar acceso a software y servicios gratuitos como las aplicaciones Adobe Spark, Adobe XD, Adobe Fonts -el catálogo de tipografías- y portfolio.

La empresa de programación informó que continuarán monitoreando de cerca la situación y que harán todo lo posible para restaurar los servicios a Venezuela tan pronto como sea legalmente permitido hacerlo.

Mientras tanto, las redes sociales han hecho su trabajo:

