Fuentes aseguran que equipo Guaidó evalúa pedir en corte de EEUU nulidad de bono Pdvsa 2020 - Runrun

EL EQUIPO DEL PRESIDENTE ENCARGADO Juan Guaidó evalúa pedir a tribunal de Estados Unidos que se declare nulo el bono de Pdvsa 2020, cuando los tenedores aguardan el pago este mes de unos 900.000.000 de dólares en capital e intereses.
Según fuentes citadas por Reuters, los asesores de Guaidó buscan proteger a Citgo de un embargo si fracasa una negociación con los bonistas del título al 2020, que tiene como garantía la mitad de las acciones de la empresa.
Dos fuentes consultadas afirman que la acción legal es una posibilidad, porque las conversaciones con los tenedores no están cerca de llegar a un acuerdo.
“Todo indica que PDVSA podría ir a una corte en Estados Unidos a demandar la nulidad del bono ante la terquedad de los acreedores de llegar a un acuerdo”, dijo una de las fuentes citadas.
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Sin embargo, el citado medio señala que la junta de Pdvsa ad hoc designada por Guaidó no respondió a una solicitud de información sobre este caso, ni tampoco su equipo de prensa.
*Con información de Reuters
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