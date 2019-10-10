¿Para qué sirve hoy el petro, el fallido proyecto de criptomoneda de Maduro? - Runrun

A CASI DOS AÑOS DE SU creación, el petro, la criptomoneda emitida por el Estado venezolano que se promocionó como una solución definitiva a los problemas económicos que sufría el país a mediados de 2017, se ha convertido en una muletilla útil al gobierno para lidiar con la inflación y los controles cambiarios. Sin embargo, carece de todas las condiciones y ventajas financieras pregonadas durante la campaña publicitaria de lanzamiento.
No obstante, lejos de lo que muchos puedan creer, el petro tiene ciertos movimientos en el mercado de criptomonedas venezolano. Sin demasiadas transacciones ni un gran volumen, ha mantenido una relativa regularidad pese a las dudas sobre su uso desde que se emitió a finales de 2018.
El asesor en inversiones de criptomonedas Juan Blanco, asevera que se está operando con el petro, como puede verificarse en las transacciones de casas de cambio legales que operan con este activo, presentando un determinado volumen de compra y venta.
Sin embargo, más allá de la cantidad de transacciones, aún permanecen las dudas sobre su usabilidad. A pesar de que se han dado pasos iniciales y algunos comercios como Traki, Tiendas Clap, Tennis Shop o Zona Burger, el petro no es un método de pago masivo tal como se había dicho inicialmente, cuando voceros oficialistas aseguraban que se podría ir a una panadería y comprar una canilla con el criptoactivo.
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